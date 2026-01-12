Orbán Viktor: Tizenhat éve azt tesszük, amit vállalunk

„Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük” – írta Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében, melyben kongresszusi beszédéből idézett.

A miniszterelnök felidézte:

2010-ben azt vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

„Aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem. De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb.”

Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: sőt, azt sem engedik, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét.

„Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.