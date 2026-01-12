Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Fidesz KongresszusFideszOrbán Viktor

Orbán Viktor: Tizenhat éve azt tesszük, amit vállalunk

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy amit vállalnak, azt meg is teszik. Ilyen volt a pénzügyi válság és migráció kérdése is. A kormányfő azt ígéri: nem engedik, hogy Magyarországot háborúba vigyék.

Forrás: Facebook2026. 01. 12. 7:27
Fidesz kongresszus Orbán Viktor Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük” – írta Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében, melyben kongresszusi beszédéből idézett. 

Nemzetközi támogatás Orbán Viktornak: üzenetek érkeztek a világ számos pontjáról
Orbán Viktor. Fotó: MTI

A miniszterelnök felidézte:

2010-ben azt vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

„Aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem. De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb.”

Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: sőt, azt sem engedik, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét.

„Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu