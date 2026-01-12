Már csak egyszer lehet hibázni

Bálint Botond, Origo : „Ha a magyar választók 2026 április elején a Tisza pártot és teljesen alkalmatlan vezetőjét a főhatalomhoz juttatnák, akkor négy különböző módon is egyszerre semmisítenék meg a magyar államiságot. Hozzájárulnának az EU-ban a nemzeti vétójog megszüntetéséhez, elkezdenék a muszlim bevándorlók tízezreinek betelepítését, a gender ideológiával elpusztítanák a maradék magyarság reprodukciós képességeit, illetve belevinnék az országot harmadszor is a németek mellett egy Oroszország elleni háborúba. Orbán Viktor végtelen tapasztalatát cserélnénk le a semmire egy olyan világban, amelyben minden intézmény széthullik éppen és minden bizonytalanná válik. Sorkatonaság, hatalmas adóemelések, a családi adókedvezmények szétverése, Ukrajna EU tagságának támogatása, egyenként is méretes csapás lenne a magyar családokra, hát még egyszerre.”