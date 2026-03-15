Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját is mikrofonvégre kapta a Magyar Nemzet a Békemeneten. Menczer Tamás hangsúlyozta: „a magyar érdek a béke és a magyar érdek egy szuverén magyar út és egy szuverén magyar kormány Orbán Viktor vezetésével”.

2026. 03. 15. 13:39
Fotó: Polyák Attila
– Hogy miért jöttünk? Hát azért jöttünk, mert Zelenszkij zsarolással és fenyegetéssel minden eszközzel megpróbál egy Tiszás bábkormányt Magyarország élére helyezni és Magyarországot belenyomni a háborúba – indokolta meg Menczer Tamás lapunknak, hogy miért vonul ő is a hatalmas tömeggel együtt a Békemeneten.

Budapest, 2026. március 15. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői a Margit hídon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
A Békemenet résztvevői a Margit hídon Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felidézte, példátlan ukrán fenyegetések érték hazánkat, a kormányfőt és családját.

Zsarolás, lásd olajblokád, fenyegetés, lásd életveszélyes fenyegetések a miniszterelnök és a családja ellen

– fogalmazott. 

Hozzátette: 

„Mi azért jöttünk ide, hogy kiálljunk a hazánk és Orbán Viktor mellett, és meg is védtük eddig is, és meg is fogjuk védeni Magyarországot.”

Itt nem Zelenszkij parancsol, itt mi döntünk, a magyar érdek a béke és a magyar érdek egy szuverén magyar út és egy szuverén magyar kormány Orbán Viktor vezetésével

– jelentette ki a politikus. 

Borítókép: Menczer Tamás a Békemeneten (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekfelhévizy félix

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu