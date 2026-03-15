Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett + videó

– Hogy miért jöttünk? Hát azért jöttünk, mert Zelenszkij zsarolással és fenyegetéssel minden eszközzel megpróbál egy Tiszás bábkormányt Magyarország élére helyezni és Magyarországot belenyomni a háborúba – indokolta meg Menczer Tamás lapunknak, hogy miért vonul ő is a hatalmas tömeggel együtt a Békemeneten.

A Békemenet résztvevői a Margit hídon Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felidézte, példátlan ukrán fenyegetések érték hazánkat, a kormányfőt és családját.

Zsarolás, lásd olajblokád, fenyegetés, lásd életveszélyes fenyegetések a miniszterelnök és a családja ellen

– fogalmazott.

Hozzátette:

„Mi azért jöttünk ide, hogy kiálljunk a hazánk és Orbán Viktor mellett, és meg is védtük eddig is, és meg is fogjuk védeni Magyarországot.”

Itt nem Zelenszkij parancsol, itt mi döntünk, a magyar érdek a béke és a magyar érdek egy szuverén magyar út és egy szuverén magyar kormány Orbán Viktor vezetésével

– jelentette ki a politikus.