rekordNémetországszociális kiadásmutatószegénység

Több mint 13 millió ember számít szegénynek Németországban

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Történelmi csúcsra emelkedett a szegénység Németországban: a legfrissebb adatok szerint már több mint 13 millió ember él a szegénységi küszöb alatt vagy annak közelében. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a német szociális szervezetek egyre erőteljesebben figyelmeztetnek a rekordhelyzet további romlásának veszélyére, különösen a tervezett jóléti kiadáscsökkentések fényében.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 04. 3:36
Illusztráció egy idős ember egy bajor kisvárosban Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
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A jelentés szerint jelenleg 13,3 millió ember él olyan alacsony jövedelemből, amely az Európai Unió meghatározása alapján már a szegénységi kockázati kategóriába tartozik. 

A szervezet ezt „szomorú rekordnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy az elmúlt években még csökkenő tendenciát mutatott a szegénység, most azonban ismét romlani kezdett a helyzet.

Ennyi pénzből már szegénynek számít valaki Németországban

Az uniós szabályok szerint szegénységi kockázatnak van kitéve az, akinek jövedelme nem éri el a mediánkereset 60 százalékát. Egy egyedül élő ember esetében ez havi nettó 1446 eurós jövedelmet jelent, míg egy két felnőttből és két gyermekből álló családnál a határ havi 3036 euró.

A jelentés rámutat arra is, hogy Németországon belül jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. A legkedvezőbb helyzetben Bajorország van, ahol a lakosság 12,6 százaléka számít szegénynek. Ez kevesebb mint fele a sereghajtó Bréma tartomány adatának, ahol a szegénységi ráta eléri a 27,5 százalékot.

A második legjobb eredményt Baden-Württemberg produkálta 13,2 százalékos mutatóval. A szakértők szerint egyre nagyobb a szakadék a gazdag déli tartományok és az északi, valamint keleti régiók között.

24 June 2025, Berlin: 24.06.2025, Berlin. A homeless woman wearing a hood searches a BSR waste basket for returnable bottles, cans and food in the city center. Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa (Photo by Wolfram STEINBERG / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egy német nő visszaváltható üvegeket, konzervdobozokat és élelmiszert keres egy szemeteskukában Berlinben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Wolfram Steinberg)

Rekordszegénység: a jóléti szervezetek figyelmeztetnek

A romló adatok miatt az egyesület arra szólította fel a német kormányt, hogy ne csökkentse a szociális támogatásokat.

A szervezet szerint különösen veszélyes lenne a lakhatási támogatások vagy a tömegközlekedési kedvezmények megnyirbálása, mivel ezek tovább növelnék a szegénységet.

Joachim Rock, a szervezet vezetője hangsúlyozta: a politikának nem megszorításokkal, hanem a szociális háló megerősítésével kellene reagálnia a helyzetre. A szakember szerint erősíteni kellene a nyugdíjrendszert, valamint növelni kellene a diákoknak járó támogatásokat is.

Borítókép: Illusztráció egy idős ember egy bajor kisvárosban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

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