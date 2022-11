Tíz éve folyamatosan szegényedik a német társadalom

A tanulmány azt is bemutatja, hogy Németországban a tartós szegénység mennyire korlátozza a társadalmi részvételt még kedvező gazdasági helyzetben is. A szegénységi küszöb alatti háztartások teljes lakossági átlagjövedelméhez viszonyított pénzügyi hiánya már a koronavírus megjelenése előtt is harmadával nőtt 2010-hez képest.