Bréking! Döbbenetes felfedezés

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

Hadházy 2025. 08. 20. 6:47
Fotó: Hatlaczki Balázs

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába, kedvenc pálpusztai illatú lyukas zoknijában, amelynek állagát kemény munkával tudta állandósítani, szemben az arcával, amivel együtt született.

Fáradhatatlan Proli Ákos legutóbb – én Istenem ne hagyj el! – padlófűtést – PAD-LÓ-FŰ-TÉST!!! – talált, és azt gondolta, ezt már nem lehet felülmúlni.

És tévedett! És most itt van a bréking és a döbbenet!

Kapaszkodjanak meg, mert ami következik, csak a legerősebb idegzetűeknek való, s kérünk mindenkit, a gyerekeket vigyék be a hátsó szobába, nehogy véletlenül meglássák ezt az iszonyatot!

Első luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos Hatvanpusztán minden helyiségben – sőt, volt helyiség, ahol több is van! – talált egy furcsa műanyag kütyüt a falon, amelyet ha az úgynevezett ujj (a kézen lévő fura kinövés, kezenként öt darab) segítségével megbillentünk, abban a pillanatban fény gyúl az adott helyiségben.

Gondoljátok meg, proletárok! Féééény!

És itt még mindig nincsen vége:

Második luxi: Fáradhatatlan Proli Ákos olyan helyiséget is talált (sőt, többet!), ahol egy furcsa alakú, fehér porcelánalkalmatosság állt, amelynek rendeltetéséről Ákosnak nem volt fogalma. Ráadásul a fehér porcelánalkalmatosság felett/mellett egy fémkarocska/-kallantyú/-pöcök látható, amelynek megbillentése esetén a fehér porcelánalkalmatosságban rengeteg víz zuhog-zubog le a semmibe.

Micsoda értelmetlen pazarlás! – élőzte Fáradhatatlan Proli Ákos a fészbukján, s ebben a pillanatban egy ismeretlen ember lépett oda hozzá, és a kezébe nyomott egy cédulát a következő felirattal:

 HA EZT A KART MEGRÁNTOD, LEMEGY A SZAR, MEGLÁTOD!

Ákos a személye elleni támadásnak vette ezt, és nyilvánvalóan igaza is van, annak ellenére, hogy ő maga nem férne bele teljes egészében a fehér porcelánalkalmatosságba, ám az agya és a lelke tökéletesen belepasszol…

Új bréking!!! Ákost meg akarták ölni! Nekimentek az autójának! Segítség!!!

