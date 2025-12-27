fidelitas angyalszárnyakcióangyalszárnyjótékonysági akció

„A segítséget oda visszük, ahol a legnagyobb szükség van rá” – Kárpátalján segít a Fidelitas Angyalszárny

A Fidelitas Angyalszárny jótékonysági akciója évek óta bizonyítja, hogy a keresztény-konzervatív értékrend a tettekben válik igazán élővé. Kozma Anita Krisztina, az akció nagykövete szerint a fiatalok közösségi felelősségvállalása kézzelfogható segítséget jelent, különösen a Kárpátalján élő magyarság számára.

Gábor Márton
2025. 12. 27. 15:59
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
Az Angyalszárny akció már hosszú évek óta hagyomány a Fidelitasban. Kozma Anita Krisztina, az akció nagykövete lapunknak adott nyilatkozatában azt válaszolta meg, mit jelent ez a kezdeményezés a résztvevők számára és hogyan illeszkedik a szervezet keresztény-konzervatív értékrendjébe.

– Megtiszteltetés és egyben öröm számomra, hogy szervezetünk alelnöke, Tóth Réka Kamilla felkérésére az idei évtől nagykövetként kapcsolódhatok be az Angyalszárny jótékonysági akció munkájába. Közösségünkbe olyan fiatalok érkeznek, akik tájékozottak, nyitottak a környezetüket és a világ egészét érintő kihívásokra. Értékrendjük középpontjában a közösség áll, legyen szó családról, vagy jelen esetben nemzettársainkról. A Fidelitast olyan elhivatott fiatalok alkotják, akik a közszolgálatot nem csupán feladatnak, hanem hivatásuknak is tekintik. Éppen ezért visszük el a segítséget oda, ahol a legnagyobb szükség van rá: Kárpátaljára.

– A mai világban sokan vádolják a fiatalokat azzal, hogy önzőek vagy csak a digitális térben élnek. Hogyan mutat utat az Angyalszárny abban, hogy a valóságban, közvetlen segítséggel is lehet változást elérni? 

– Egy adománygyűjtő akció során nem csak a cél számít, maga az út is azzá válik. A résztvevőkben erősödik a társadalmi felelősségvállalás igénye, formálódik az értékrendjük, szélesedik a látókörük, miközben nyitottabbá és érzékenyebbé válnak mind szűkebb, mind tágabb környezetük iránt. Megerősítést nyer az a felismerés, hogy érdemes ezt a hivatást választani, hiszen munkánk révén kézzelfogható segítséget adhatunk másoknak. A tapasztalat, hogy figyelmességgel örömöt tudunk vinni mások életébe, motivációvá válik.

– Mi volt az eddigi legmeghatóbb pillanat számodra a gyűjtés vagy az ajándékok átadása során? Van olyan család vagy gyermek, akinek a története különösen megérintett? 

– A meghatottság számomra abban rejlik, hogy határon túli gyökerekkel rendelkező fiatalként hozzájárulhatok a Kárpátalján élő magyarság boldogulásához. Büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, amely évről évre bizonyítja, hogy képes összefogni egy közös cél érdekében, megmutatva ezzel erejét, és megerősítést nyerni abban, hogy mi, fiatalok is képesek vagyunk tenni nemzettársainkért. Motivációt és erőt ad, hogy örömet szerezhetünk másoknak. Az ilyen pillanatok teszik az adománygyűjtést valódi élménnyé.

– Hogyan látod a helyi közösségek reakcióját? Mennyire nyitottak az emberek az összefogásra, amikor látják, hogy fiatalok állnak egy nemes ügy mellé?

– A helyi közösségek nyitottsággal fordulnak a fiatalok felé, hiszen tagjaink nem csupán egy-egy akció erejéig kapcsolódnak be a közösség életébe, hanem egész éven át aktívan jelen vannak. Az elkötelezett részvételt örömmel fogadják, különösen jó érzés elnyerni a bizalmukat, hiszen tapasztalataikat nyitottan és őszintén osztják meg velünk.

