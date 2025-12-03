Kárpátaljai családokat segít a Fidelitas

– Több mint húsz éve vagyok a közösségünk tagja, és számos fővárosi, országos, illetve nemzeti jótékonysági kezdeményezésen vehettem részt, majd később meg is szervezhettem ilyeneket. Ezek a momentumok meghatározóak tudnak lenni nemcsak a fiatalok, de a környezetük számára is – mondta el lapunknak Tóth Réka Kamilla, a Fidelitas alelnöke.

Kiemelte, az elmúlt évek akciói során újítottak fel játszóteret a Havanna-lakótelepen, országos szinten segítették a kórházakat a Covid idején, illetve egyik évben segítettek egy kárpátaljai mozgáskorlátozott fiatalember mindennapjain otthona korszerűsítésével.

A Fidelitas életében mindig fontos szerepet töltött be a társadalmi felelősségvállalás, ezért is vagyunk büszkék, hogy az Angyalszárny jótékonysági akció idén ünnepli tizedik évfordulóját. Ezt az akciót minden évben szervezetünk éves kongresszusán hirdetjük meg és egészen vízkeresztig tart

– emelte ki az alelnök. Hozzátette: a Fidelitas ereje abban is rejlik, hogy egy élő, erős és cselekvő, értékalapú közösség. Éppen ezért arra törekszenek, hogy minden évben olyan jótékonysági akciót szervezzenek, amelyből minden fiatal ki tudja venni a részét. Tavaly nemcsak a véradás fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem a tagok is részt vettek véradáson.

Tóth Réka Kamilla szerint kiemelten fontos, hogy a Fidelitas tagjai helyben, a lakóközösségnek is tudjanak segítséget nyújtani, így minden évben nemcsak egy adománygyűjtést szerveznek, hanem felhívják a tagok figyelmét arra, hogy helyben is szervezzenek akciókat. Így fordulhat elő, hogy számos állatmenhely állandó támogatója a helyi Fidelitas közössége, de volt már példa feldíszített karácsonyfa ajándékozására vagy a helyi mentők segítésére is.

Amire talán a legbüszkébbek vagyunk, az a 2024-es akciónk, amelynek során több mint száz társunk tizenkilenc helyszínen, egy időpontban tanulta meg, mit lehet és kell tenni, ha egy embertársunk elsősegélyre, esetleg újraélesztésre szorul. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a társadalmi felelősségvállalás közösségünk mindennapjainak szerves része legyen

– mondta el az ifjúsági szervezet alelnöke. Elmondta, a Fidelitas ugyan ifjúságpolitikai szervezet, de a segítségnyújtás, a jóakarat és az emberi élet méltósága minden pártpolitikai célon túlmutat.

Az elmúlt tíz évben nem volt olyan alkalom, ami az ellenkezőjét bizonyítaná. A részt vevő fiatalok célja a saját helyi közösségük és a nemzet minden tagjának segítése. Ezért is hívtuk életre 2025-ben is az Angyalszárny jótékonysági akciót, idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel együttműködve. Az idei akciónk célcsoportját azok a kárpátaljai családok jelentik, ahol az édesapa az orosz–ukrán háborúban harcolt vagy jelenleg is a fronton szolgál

– árulta el Tóth Réka Kamilla. Azzal kapcsolatban, hogy a Fidelitason belül miben látják a fiatal generáció szerepét a közösségi szolidaritás erősítésében, a szervezet alelnöke kiemelte: tagjaik nemcsak gyűjtésekben, de fizikai munkával, önkéntes segítőként is kiveszik részüket a helyi közösség életéből évről évre.

Azt gondolom, elmondható, hogy az önkéntesség 2025-ben is trendi, és mi ezt szeretnénk is tartani. Épp ezért öröm látni, hogy a Fidelitas tagjai nemcsak karácsonykor, de év közben is helyi szinten számos jótékonysági akciót szerveznek. Mert, ahogyan Orbán Viktor kormányfő is mondta: „mindig a tehetséges fiatalok írják Magyarország jövőjét

– fejtette ki Tóth Réka Kamilla.