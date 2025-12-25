kilimandzsáróhelikopterbaleset

Lezuhant egy mentőhelikopter a Kilimandzsárón, öt ember meghalt

A mentés közben lezuhant helikopteren két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, valamint egy tanzániai orvos és hegyivezető tartózkodott. A baleset több mint négyezer méteres magasságban történt a Kilimandzsárón.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 16:04
Illusztráció Fotó: LB STUDIOS Forrás: AFP
Lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsárón, a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette – közölte csütörtökön a tanzániai légügyi hatóság.

A baleset szerdán történt a Kilimandzsáró déli lejtőjén, a Barafu-tábor és a Kibo menedékház közötti gleccseres terepen, több mint 4000 méter magasságban. Simon Maigwa, Kilimandzsáró régió rendőrfőnöke elmondta: a helikopter a hegyen tartózkodó beteg turisták kimentésében vett részt.

A rendőrség tájékoztatása szerint két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét. A légügyi hatóság közlése szerint a balesetet szenvedett Airbus H125 típusú helikopter egy tanzániai tulajdonú vállalaté volt, amely mentéseket is végez.

A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra; a légügyi hatóság a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatot indított.

Az 5895 méter magas Kilimandzsáró Észak-Tanzániában, a kenyai határ közelében található, és évente több ezer turistát vonz. Bár a terep gyakorlott hegymászóknak nem számít különösen nehéznek, a magaslati betegség gyakran okoz problémát. A hatóságok szerint légi balesetek ritkán fordulnak elő a térségben; legutóbb 2008-ban történt hasonló eset, amikor helikopterszerencsétlenségben négy ember vesztette életét.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

