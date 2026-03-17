Jelentős versenyhátrányt szedhet össze az európai agrárium, ha az uniós vezetők nem lépnek gyorsan

Az EU mezőgazdasági energiafelhasználásában az olajtermékek – dízel, benzin, üzemanyagok – több mint 58 százalékot tesznek ki, a mezőgazdasági inputköltség-megoszlásban pedig 9–12 százalék közötti értéket képviselnek. Mindez jól mutatja, hogy az üzemanyagköltségek változása mekkora hatással lehet a mezőgazdasági kiadásokra. Az Oeconomus Gazdasáégkutató Alapítvány az EU-s mezőgazdaság helyzetét tekintette át az üzemanyagárak alakulása kapcsán. Átfogó elemzésükben kitértek arra is, hogy milyen módon gyűrűzhet be a fogyasztási árakba és mely területeket érintheti leginkább a szektoron belül az üzemanyagáremelkedés.

Az üzemanyagok árának növekedése gyorsan begyűrűzhet a teljes élelmiszerláncba

A közel-keleti helyzet hatására az üzemanyagárak dinamikus növekedésnek indultak a globális piacokon. Az Európai Unió országaiban is elkezdődött az emelkedés, ez pedig az energiaigényes ágazatokban a költségek növekedésével és a fogyasztói árak emelkedésével párosulhat. A mezőgazdaságban az erőteljes gépesítés eredményeként főként a dízel tekinthető kulcsfontosságú költségtényezőnek, így az ár alakulása számos szempontból meghatározó tud lenni. Az energia és kenőanyagok ára az agrárinputok egyik jelentős része, ezért a változások gyorsan átgyűrűznek az egész élelmiszerláncba.

Az elmúlt évek során, főleg a 2022-es orosz–ukrán háború hatására már megtapasztalhatták a mezőgazdaságban dolgozók a ráfordítások drasztikus emelkedését. 2022-ben a legnagyobb arányban az energia és kenőanyagok, a műtrágyák és talajjavítók és az állati takarmányok árindexei növekedtek az előző, 2021-es évi értékekhez képest.

Kiugró volt a műtrágya és talajjavítók árindexének emelkedése: egyetlen év alatt 144,2 százalékpontot növekedtek az ilyen jellegű ráfordítások költségei. Az energia és kenőanyagok esetében hasonlóan magas, 84,17 százalékpontos növekedésről beszélhetünk. A következő években, így 2023-ban is, azonban nem tudott visszaállni az egyes ráfordítások árindexe a korábbi, 2022 előtti értékekre, csökkenés azonban felfedezhető. Az Eurostat legutóbbi elérhető adatai szerint 2024-ben az energia és kenőanyagok 54,15 százalékponttal, míg a műtrágyák és talajjavítók 52 százalékponttal mutattak magasabb értéket, mint 2023-ban.