Ukrajnainnovációdróngyártásorosz-ukrán háború

Ukrajna titkos helyszínein készülnek a jövő fegyverei

Kijev soha nem látott ütemben növeli dróngyártó kapacitását, ami nem csoda, hiszen a drónok váltak az orosz–ukrán háború egyik fő harci eszközévé. Titkos fejlesztőközpontokban már olyan rendszereket készítenek, amelyek mélységi csapásokat is képesek végrehajtani. Ukrajna elsődleges célja, hogy néhány éven belül évente több millió drónt állítson elő, miközben új elfogó és mesterséges intelligenciával támogatott fegyverrendszereket is fejlesztenek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 13:16
Dróntechnikusok munkában
Dróntechnikusok munkában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ukrán tisztviselő szerint Kijev ma már a NATO legfejlettebb harctéri innovátorai között van.

Úgy véli, az ország olyan tapasztalatokat halmozott fel, amelyek az Egyesült Államok és Izrael számára is hasznosak lehetnek az Öböl térségében alkalmazott iráni dróntechnológia elleni fellépésben.

„A dróntechnológia teljesen megváltoztatta a helyzetet a frontvonalon” – jelentette ki Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere.

Elmondása szerint akár fél éven vagy egy éven belül olyan technológiák jelenhetnek meg, amelyek egyetlen pillanat alatt ezer drón földre kényszerítésére képesek.

Hozzátette: ha Ukrajna, az Egyesült Államok, Izrael és Európa között szorosabb együttműködés alakul ki, akkor olyan speciális rendszereket fejleszthetnek ki, amelyek elősegíthetik a győzelmet.

Egy ukrán dróngyártó cég vezetője arról beszélt, hogy vállalata hetente megközelítőleg ezer drónt állít elő, és szerinte technológiai szempontból már számos országot megelőztek. Úgy fogalmazott, hogy teljesen új korszak kezdődött a hadviselésben. A viszonylag olcsón előállítható drónok lehetővé teszik kisebb egységek számára is, hogy harckocsikat, páncélozott járműveket és fejlett légvédelmi rendszereket semmisítsenek meg, amelyek korábban komoly rakétarendszereket vagy vadászgépeket igényeltek.

Nyugat-Ukrajnában látványosan érzékelhető ez az átalakulás: titkos műhelyek, tesztközpontok és védelmi fejlesztőbázisok működnek a térségben.

Az ott dolgozók már nem ideiglenes civil segítőként tekintenek magukra. Sokuk szerint a dróngyártás az ország fennmaradásának egyik legfontosabb pillérévé vált. Ukrajna hazai gyártókapacitása rendkívül gyors ütemben nő. Szerhij Bojev ukrán védelmiminiszter-helyettes az év elején arról beszélt, hogy 2026-ban már több mint hétmillió drón előállítását tervezik, miközben 2025-ben körülbelül négymillió eszköz készült.

Az innovatív lendület nem csak a drónfejlesztésben mutatkozik meg

A mesterséges intelligenciával támogatott rendszerektől az orosz elektronikai zavarásnak ellenálló eszközökig számos új megoldás születik, amelyek rávilágítanak a hagyományos nyugati hadviselés sérülékenységeire. 

Lemberg egyik technológiai központjának bemutatótermében elfogó drónok, pilóta nélküli földi járművek és távolról irányított fegyverrendszerek sorakoznak, bemutatva az ukrán harctéri fejlesztések gyors fejlődését.

Volodimir Csernyuk, az Iron nevű ukrán védelmi technológiai klaszter társalapítója szerint csaknem 250 technológiai vállalat tartozik a rendszerhez. 

A fejlesztett drónok között vannak felderítő, evakuációs, logisztikai és támadó feladatokra alkalmas típusok is.

Az egyik nagy teherbírású, éjszakai műveletekre használt drónnak még az orosz katonák is nevet adtak: Baba Jagának nevezték el, amelyet „mumusként” fordítottak. Készítettek egy olyan elfogó eszközt is, amelyet kifejezetten az iráni gyártású Shahed drónok megsemmisítésére fejlesztettek ki, amelyeket Oroszország is rendszeresen alkalmaz Ukrajna ellen. 

Borítókép: Dróntechnikusok munkában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu