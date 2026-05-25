Ukrajna titkos helyszínein készülnek a jövő fegyverei

Egy ukrán tisztviselő szerint Kijev ma már a NATO legfejlettebb harctéri innovátorai között van.

Úgy véli, az ország olyan tapasztalatokat halmozott fel, amelyek az Egyesült Államok és Izrael számára is hasznosak lehetnek az Öböl térségében alkalmazott iráni dróntechnológia elleni fellépésben.

„A dróntechnológia teljesen megváltoztatta a helyzetet a frontvonalon” – jelentette ki Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere.

Elmondása szerint akár fél éven vagy egy éven belül olyan technológiák jelenhetnek meg, amelyek egyetlen pillanat alatt ezer drón földre kényszerítésére képesek.

Hozzátette: ha Ukrajna, az Egyesült Államok, Izrael és Európa között szorosabb együttműködés alakul ki, akkor olyan speciális rendszereket fejleszthetnek ki, amelyek elősegíthetik a győzelmet.

Egy ukrán dróngyártó cég vezetője arról beszélt, hogy vállalata hetente megközelítőleg ezer drónt állít elő, és szerinte technológiai szempontból már számos országot megelőztek. Úgy fogalmazott, hogy teljesen új korszak kezdődött a hadviselésben. A viszonylag olcsón előállítható drónok lehetővé teszik kisebb egységek számára is, hogy harckocsikat, páncélozott járműveket és fejlett légvédelmi rendszereket semmisítsenek meg, amelyek korábban komoly rakétarendszereket vagy vadászgépeket igényeltek.

Nyugat-Ukrajnában látványosan érzékelhető ez az átalakulás: titkos műhelyek, tesztközpontok és védelmi fejlesztőbázisok működnek a térségben.

Az ott dolgozók már nem ideiglenes civil segítőként tekintenek magukra. Sokuk szerint a dróngyártás az ország fennmaradásának egyik legfontosabb pillérévé vált. Ukrajna hazai gyártókapacitása rendkívül gyors ütemben nő. Szerhij Bojev ukrán védelmiminiszter-helyettes az év elején arról beszélt, hogy 2026-ban már több mint hétmillió drón előállítását tervezik, miközben 2025-ben körülbelül négymillió eszköz készült.