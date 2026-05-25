bevándorlásFranciaországcsaládegyesítés

A franciák már besokalltak: alkotmánymódosítással vetne véget a bevándorlásnak a miniszter

Drasztikus fordulatot hozhat a francia migrációs politikában az igazságügyi miniszter legújabb indítványa, amely három évre teljesen leállítaná a külföldiek betelepülését. Az ország integrációs képességének végzetes kimerülésére figyelmeztető politikus kötelező kvótákkal és a családegyesítések szigorításával alakítaná át a jelenlegi bevándorlási rendszert.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 11:57
A bevándorlás miatt aggódnak leginkább a francia emberek Forrás: AFP
A francia választók három dolog miatt aggódnak

A közvélemény-kutatások következetesen azt mutatják, hogy a bevándorlás a francia választók egyik legnagyobb aggodalma, az életszínvonal és a közbiztonság romlása mellett. 

Darmanin kijelentette, hogy szeretné, ha a bevándorlás kérdése központi szerepet kapna a következő elnökválasztási kampányban. A miniszter szorgalmazta, hogy a Franciaországban fogvatartott külföldi állampolgárokat gyorsabban szállítsák vissza származási országukba. 

A Jordan Bardella és Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzeti Tömörülés régóta követeli a legális bevándorlás moratóriumát és egy országos népszavazást a migrációs politikáról. Az új javaslatok előterjesztésével most úgy tűnik, hogy Darmanin a jobbközép elnökjelöltjeként próbálja pozicionálni magát, bár hivatalosan még nem jelentette be elnöki ambícióit. A francia kormány egyelőre nem tisztázta, hogy az igazságügyi miniszter kijelentései a kabinet hivatalos politikáját tükrözik-e, vagy csak a személyes álláspontját ismertette a témában.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly novemberben Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban. Júniusban két ember meghalt, több száz autót gyújtottak fel, petárdákat dobáltak, és összecsaptak a rendőrökkel is a migránsok Franciaország utcáin – ezek mentén érthető a francia választópolgárok három fő aggodalma.

Borítókép: A bevándorlás miatt aggódnak leginkább a francia emberek (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
