A franciák már besokalltak: alkotmánymódosítással vetne véget a bevándorlásnak a miniszter

A francia választók három dolog miatt aggódnak

A közvélemény-kutatások következetesen azt mutatják, hogy a bevándorlás a francia választók egyik legnagyobb aggodalma, az életszínvonal és a közbiztonság romlása mellett.

Darmanin kijelentette, hogy szeretné, ha a bevándorlás kérdése központi szerepet kapna a következő elnökválasztási kampányban. A miniszter szorgalmazta, hogy a Franciaországban fogvatartott külföldi állampolgárokat gyorsabban szállítsák vissza származási országukba.

A Jordan Bardella és Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzeti Tömörülés régóta követeli a legális bevándorlás moratóriumát és egy országos népszavazást a migrációs politikáról. Az új javaslatok előterjesztésével most úgy tűnik, hogy Darmanin a jobbközép elnökjelöltjeként próbálja pozicionálni magát, bár hivatalosan még nem jelentette be elnöki ambícióit. A francia kormány egyelőre nem tisztázta, hogy az igazságügyi miniszter kijelentései a kabinet hivatalos politikáját tükrözik-e, vagy csak a személyes álláspontját ismertette a témában.