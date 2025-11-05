Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Szerda reggel tartóztattak le egy 35 éves férfit a franciaországi Saint-Pierre-d’Oléronban, miután járművével több embert elgázolt. A csendőrség közlése szerint 8:45 körül több balesetről érkezett bejelentés, ám hamar kiderült, hogy mindegyik eset ugyanahhoz az elkövetőhöz köthető. A férfi egy Honda Civicet vezetett, és egyedül volt a járműben – írja a Le Figaro.

A gázolások során tíz ember sérült meg, közülük négyen válságos állapotban vannak.

A helyszínen közel ötven tűzoltó dolgozott az áldozatok ellátásán – közölte a La Rochelle-i ügyészség. Arnaud Laraize, La Rochelle ügyésze szerint a sofőr cselekedete szándékos volt.

A letartóztatáskor Allahu Akbart kiáltott. A motivációja egyelőre nem ismert, azt a nyomozásnak kell tisztáznia

– mondta az ügyész. Az ügyben gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás, amelyet a poitiers-i nyomozócsoport, valamint a rochefort-i és la rochelle-i rendőri egységek folytatnak. A nemzeti terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem vette át az ügyet. A férfi autójának csomagtartójában gázpalackokat találtak, de ezek szerepét a hatóságok még vizsgálják.