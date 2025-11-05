Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

migrációgyilkosságFranciaországAllahu Akbarillegális bevándorlásmigránsTerrorcselekmény elkövetésével fenyegetésradikális iszlám

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Legalább tíz ember megsérült, közülük négyen életveszélyesen, miután egy férfi szándékosan gyalogosok és kerékpárosok közé hajtott a franciaországi Oléron szigetén. A migráns letartóztatásakor Allahu Akbart kiáltott, majd megpróbálta felgyújtani az autóját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 13:11
„Allahu Akbar”-t kiáltva gázolt el tíz embert egy migráns Franciaországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerda reggel tartóztattak le egy 35 éves férfit a franciaországi Saint-Pierre-d’Oléronban, miután járművével több embert elgázolt. A csendőrség közlése szerint 8:45 körül több balesetről érkezett bejelentés, ám hamar kiderült, hogy mindegyik eset ugyanahhoz az elkövetőhöz köthető. A férfi egy Honda Civicet vezetett, és egyedül volt a járműben – írja a Le Figaro.

Szerda reggel tartóztatták le a 35 éves férfit a franciaországi Saint-Pierre-d’Oléronban, miután járművével több embert elgázolt
Szerda reggel tartóztatták le a 35 éves férfit a franciaországi Saint-Pierre-d’Oléronban, miután járművével több embert elgázolt. Fotó: AFP

A gázolások során tíz ember sérült meg, közülük négyen válságos állapotban vannak.

A helyszínen közel ötven tűzoltó dolgozott az áldozatok ellátásán – közölte a La Rochelle-i ügyészség. Arnaud Laraize, La Rochelle ügyésze szerint a sofőr cselekedete szándékos volt. 

A letartóztatáskor Allahu Akbart kiáltott. A motivációja egyelőre nem ismert, azt a nyomozásnak kell tisztáznia

– mondta az ügyész. Az ügyben gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás, amelyet a poitiers-i nyomozócsoport, valamint a rochefort-i és la rochelle-i rendőri egységek folytatnak. A nemzeti terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem vette át az ügyet. A férfi autójának csomagtartójában gázpalackokat találtak, de ezek szerepét a hatóságok még vizsgálják. 

Az ügyész tájékoztatása szerint a gyanúsított megpróbálta felgyújtani járművét, mielőtt a rendőrök ártalmatlanná tették volna.

A 35 éves férfi egy halászfaluban élt. A hatóságok már ismerték a férfit, korábban többször is elítélték közrend elleni vétségek, valamint alkohol- és kábítószer-fogyasztás miatt.

Franciaországban is betelt a pohár a migráció miatt

A migráció okozta válság már a nyugat-európai országok vezető tisztségviselőit is szembesíti a valósággal. Franciaországban a Bevándorlási és Integrációs Hivatal elnöke, Guillaume Larrivé októberben lemondott, mert szerinte az új kormány nem mutat valódi elkötelezettséget a bevándorlás visszaszorítására. A biztonsági helyzet romlása, a társadalmi integráció meghiúsulása és a növekvő terrorfenyegetettség már nemcsak politikai, hanem mindennapi valóság Franciaországban, Németországban és több más európai országban is.

 

Ünnepi fények helyett szirénák: Európa új valósága

Európa-szerte nő az erőszakos bűncselekmények és terrortámadások száma, különösen a migránsok által elkövetett esetek miatt. Franciaországban és Nagy-Britanniában egyre súlyosabb társadalmi feszültségek tapasztalhatók, több politikus szerint a bevándorláspolitika kudarcot vallott. Európa szívében a karácsonyi vásárok és ünnepi rendezvények is célponttá váltak, miközben egyre több országban számolnak be nők elleni támadásokról és erőszakról. Az európai lakosság biztonságérzete drámaian romlik az illegális bevándorlás hatásai miatt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu