Mutatjuk a legfrissebb adatokat az utakról és a tömegközelekedés helyzetéről

Országszerte csapadékmentes az idő, egyedül a Nyírségben fordulhat még elő hószállingózás – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a nyolcadik helyzetjelentésében a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta: a gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy a folyamatos védekezés következtében sónedvesek.

Illusztráció (Fotó: Facebook/Lázár János)

A főutak már felszáradóban vannak, többnyire sónedvesek, ezalól kivétel Tapolca, ott még latyakos lehet az út.

A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul,

a Dunántúlon és a Tiszántúlon még sok helyen latyakos, máshol sónedves vagy felszáradóban van a burkolat. A látási viszonyok kedvezők, tudatta Lázár János.

A Magyar Közút és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83 995 tonna só, 2 362 878 liter CaCl2-oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 64 munkagép látja el a feladatokat. Január 5-e, hétfő 0.00 órától a Magyar Közút eddig 38 311 tonna sót és 1 624 414 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9 520 tonna sót és 1 050 929 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre – sorolta a miniszter.

Lázár János kiemelte: nyitva maradnak az állomások.

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak.

Folyamatos a takarítás a vasúton

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek.

Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késéssel közlekednek.

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Litka, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Baskó, Csenyéte, Barosakna betérő, Hernádbüd, Gibárt.

Járműhiba miatt a H8-as vonalcsoporton rövidebb szerelvények közlekednek. A HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos. – Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását! – fogalmazott Lázár János.