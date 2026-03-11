futball-vb-sztorikFranciaországPatrick BattistonNSZK

A gyáva német mészáros attól félt, hogy a franciák meglincselik

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A nyolcadik rész a vb-történelem talán legbrutálisabb pillanatát idézi fel, amelynek az is nagy érdekessége, hogy ez a világbajnokságok történetének egyik legjobb, legszínvonalasabb mérkőzésén történt. A cikk az Arcanum adatbázisának segítségével készült.

Pajor-Gyulai László
2026. 03. 11. 6:05
Dominique Rocheteau próbálja magához téríteni a Harald Anton Schumacher által letarolt Patrick Battistont. Fotó: SVEN SIMON
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1982. július 7. Francois Mitterrand Budapestre érkezett. Ez volt az egy évvel korábban megválasztott francia köztársasági elnök első útja Magyarországra, és a feje búbjáig eladósodott, emiatt a háttérben a nyugati pénzügyi hatalmak jóindulatára ácsingózó Kádár-rendszer óriási feneket kerített a látogatásnak. A Népszabadság aznapi címlapja például francia nyelvű köszöntőt harsogott. Francois Mitterrand három nap alatt roppan sűrű programot bonyolított le, kétszer tárgyalt Kádár Jánossal, találkozott a párt- és állami vezetés színe-javával, még elruccant a dunavarsányi téeszbe is, és neki mindössze egyetlen kérése volt: július 8-án este szabad lehessen, mert meccset akar nézni, a labdarúgó-vb nagy presztízsű második elődöntőjét. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.) A francia államfő átvedlett egyszerű szurkolóvá, és ezt mindenki tiszteletben tartotta, azon az estén a szűkebb stábjával a televízió elé ült a margitszigeti Nagyszállóban. Természetesen a honfitársainak szurkolt, akik addigra már elrabolták a fél világ szívét. Az első csoportkör során még kicsit dadogtak – vereség Angliától, döntetlen a csehszlovákokkal és fölényes győzelem Kuvait ellen –, a másodikban viszont látványos futballal, szép gólokkal verték Ausztriát és Észak-Írországot, ami azonnal elődöntőt jelentett. Ott az ellenfél a mindig erős NSZK volt, a két ország összecsapása akkoriban még jóval több pikantériát rejtett magában, nem véletlen, hogy Francois Mitterrand a világért sem hagyta volna ki ezt a mérkőzést.

A labdarúgó-vb Mitterand elnöknek is fontos volt
A labdarúgó-vb minden mást felülírt a francia elnök programjában Forrás: Arcanum.com

Ez a labdarúgó-vb hozott magyar érdekeltségű brutalitást is

Pedig nem tudhatta, hogy a sportág históriájának az egyik legemlékezetesebb meccsét látja. Egész egyszerűen azért, mert ugyanaz a mérkőzés egyszerre él a futballtörténet egyik legnagyobb meccseként és egyik legnagyobb botrányaként. Mivel a mi történetünk témája az utóbbi, ezért nem szentelhetünk túl nagy figyelmet magának a találkozónak. Annyit azért muszáj megemlíteni, hogy a németek szereztek vezetést, de a rendes játékidő vége, vagyis a 90. perc után 1-1 volt az állás. 

A közönség addig is remekül szórakozott, ám a hosszabbítás elején a zseniális Giresse, Tigana, Platini trió felpörgette a ritmust, és a gallok elhúztak 3-1-re. A németekhez akkor beállt a sérült Karl-Heinz Rummenigge, és a csapata az ő vezérletével kiegyenlített – a tizenegyespárbajt 5-4-re Németország nyerte.

Árulkodó, hogy a francia csapat kapitánya, Michel Platini később pályafutása legszebb mérkőzéseként tekintett vissza erre meccsre – paradox módon egy vereségre.

A meccs:
XII. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: NSZK–Franciaország 3-3 (1-1, 1-1, 2-3) – tizenegyesekkel: 5-4
Sevilla, Estadio Sanchez Pizjuán, 60 000 néző. Vezette: Corver (holland)
NSZK: Schumacher – Kaltz, Stielike, Kh. Förster, B. Förster – Dremmler, Breitner, Briegel (Rummenigge 101.), Magath (Hrubesch 72.) – Littbarski, Fischer.
Franciaország: Ettori – Bossis, Trésor, Janvion, Amoros – Giresse, Genghini (Battiston 51., Lopez 60.), Tigana, Six – Rocheteau, Platini.
Gól: Littbarski (18.), Rummenigge (107.), Fischer (114.), illetve Platini (11-esből a 27.), Tresor (97.), Giresse (103.).

És ezt a parádét beárnyékolta a világbajnokság legbrutálisabb jelenete. Pedig azt hittük, ezt a címet egy magyar vonatkozású eset érdemli ki. A belgák elleni csoportmérkőzésünk 67. percéről ezt írták a Népsort tudósítói: 

Az ellentámadás az eddigi leginkább góllal kecsegtető helyzetét hozta a magyar csapatnak: a 90. válogatottságát ünneplő Fazekas középen teljesen egyedül kiugrott, a kapujából messze kifutó Pfaff azonban kíméletlenül leterítette. A magyar csapat szabadrúgás-lehetőséget, a belgák kapusa sárga lapot kapott…

Ma ennek a feléért azonnal piros lap jár, akkoriban viszont senki sem értette, miért, enyhébben ítélték meg az ilyen szabálytalanságokat. Csak a franciák és a németek elődöntőjén döbbenhettünk rá, mennyire enyhén.

Patrick Battistont az 51. percben küldte pályára Michel Hidalgo szövetségi kapitány. Idézzük ismét a Népsportot arról, ami hét perccel később történt: „Az 58. percben a kiugró Battiston nagyszerű labdát kapott középen, teljesen egyedül vezethette kapura, aztán a 16-os vonaláról, a feléje félelmetesen robogó Schumachert megelőzve ballal a bal kapufa mellé helyezett. Alighogy elhagyta a labda a francia játékos lábát, érkezett a nyugatnémet kapus, teljesen nyilvánvalóan szándékosan felöklelte Battistont, akinek a feje találkozott Schumacher testével, emiatt ájultan, hordágyon vitték le.”

West German goalkeeper Harald Schumacher (R) jumps past the ball as he gets ready to collide with French defender Patrick Battiston during the World Cup semifinal soccer match between West Germany and France. Battiston was carried off the field on a stretcher while Schumacher resumed play. AFP PHOTO
A labda távolodik, Schumacher közeledik  Fotó: STAFF / AFP

 

Nem tizenegyes, nem kiállítás, sima kirúgás!

Aki látta, tanúsíthatja: hátborzongató látvány volt, Battiston örülhetett, hogy végül megúszta három foga elvesztésével, bár a francia válogatott orvosa 2014-ben visszaemlékezve egy nyaki csigolyát érintő repedést is megemlített. És most jön a szomorú poén: a holland Charles Corver játékvezető úgy ítélte meg, nem történt semmi rendkívüli, nincs itt semmi látnivaló, kirúgással folytatódhat a játék! 

Pfaff legalább sárga lapot kapott, Schumacher még azt sem, holott az akkor élő szabályok szerint is azonnal le kellett volna zavarni a pályáról, és járt volna a tizenegyes – érdekes, hogy a meccs után Michel Hidalgo csak utóbbit kérte számon, a kiállítást nem.

Charles Corver később azt állította, a labdát követte a szemével, ott és akkor szent meggyőződése volt, hogy jól ítélt, ám utána más szemszögből is látva a történteket, már tudta, hogy piros lapot kellett volna adnia.

És még nem volt vége a döbbenetnek. Ismét idézzük a Népsportot: 

Aki valaha volt pályán, űzte akármilyen szinten is a labdarúgást, érezhette, de az átlagszurkoló is nagyon is jól láthatta, hogy annak az ugrásnak csakis az volt a célja, hogy eltakarítsa az érkezőt. Az aléltan fekvő franciát rögtön körbevették, a tekintetek tele voltak fájdalommal, kétségbeeséssel. Platini, a kapitány még akkor is simogatta, szorongatta ájult társa kezét, amikor már vitték kifelé a mentők. Egy ember állt csak szenvtelen, rezzenéstelen arccal. Távolabb, az ötös sarkánál. Schumacher.

French midfielder Michel Platini (C) conforts French defender Patrick Battiston injured during the 1982 World Cup semifinal football match between West Germany and France on July 8, 1982 in Seville. (Photo by AFP)
Michel Platini kísérte a hordágyon fekvő Battistont  Fotó: AFP

Erre a hihetetlen közömbösségre hetekkel később maga Toni Schumacher adott magyarázatot, amikor a németországi negatív visszhang miatt sajtótájékoztatót tartott. Bevallotta, életében először azt érezte, hogy gyáva. 

Attól tartott, hogy ha odamegy bocsánatot kérni, akkor a franciák meglincselik. Ezzel együtt két évtizeddel később már azt mondta, adhatta volna több jelét az együttérzésnek, bánja, hogy nem ment a kórházba, viszont más úton bocsánatot kért Battistontól, aki azt elfogadta.

A FIFA is így ír a hivatalos visszaemlékezésében, hozzátéve, a franciát egy idő után már inkább az zavarta, hogy Schumachert megbélyegezte az egész világ.

Battiston pályafutása nem tört meg, 1984-ben Európa-bajnok lett a francia válogatottal, 1986-ban pedig Mexikóban világbajnoki negyedik, és 1991-ben vonult vissza a Bordeaux játékosaként. A francia válogatott 1982-ben kilenc helyen változtatva az NSZK elleni csapaton 3-2-re kikapott Lengyelországtól a bronzmeccsen, a nyugatnémetek 3-1-es vereséget szenvedtek a döntőben Olaszországtól.

Francois Mitterrand pedig az elődöntő másnapjának a reggelén igen barátságos táviratot kapott a Margitszigeten. A feladó Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja volt: „A sors, amely minden nagy csatát befolyásol, ezúttal nekünk kedvezett, de úgy érezzük, a francia csapat éppen úgy megérdemelte volna a továbbjutást, mint a nyugatnémet válogatott.”

 

add-square Futball-vb: száz felejthetetlen sztori

Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme

Futball-vb: száz felejthetetlen sztori 8 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekOrbán Viktor

Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

Odrobina Kristóf avatarja

A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.