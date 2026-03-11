A gyáva német mészáros attól félt, hogy a franciák meglincselik

1982. július 7. Francois Mitterrand Budapestre érkezett. Ez volt az egy évvel korábban megválasztott francia köztársasági elnök első útja Magyarországra, és a feje búbjáig eladósodott, emiatt a háttérben a nyugati pénzügyi hatalmak jóindulatára ácsingózó Kádár-rendszer óriási feneket kerített a látogatásnak. A Népszabadság aznapi címlapja például francia nyelvű köszöntőt harsogott. Francois Mitterrand három nap alatt roppan sűrű programot bonyolított le, kétszer tárgyalt Kádár Jánossal, találkozott a párt- és állami vezetés színe-javával, még elruccant a dunavarsányi téeszbe is, és neki mindössze egyetlen kérése volt: július 8-án este szabad lehessen, mert meccset akar nézni, a labdarúgó-vb nagy presztízsű második elődöntőjét. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.) A francia államfő átvedlett egyszerű szurkolóvá, és ezt mindenki tiszteletben tartotta, azon az estén a szűkebb stábjával a televízió elé ült a margitszigeti Nagyszállóban. Természetesen a honfitársainak szurkolt, akik addigra már elrabolták a fél világ szívét. Az első csoportkör során még kicsit dadogtak – vereség Angliától, döntetlen a csehszlovákokkal és fölényes győzelem Kuvait ellen –, a másodikban viszont látványos futballal, szép gólokkal verték Ausztriát és Észak-Írországot, ami azonnal elődöntőt jelentett. Ott az ellenfél a mindig erős NSZK volt, a két ország összecsapása akkoriban még jóval több pikantériát rejtett magában, nem véletlen, hogy Francois Mitterrand a világért sem hagyta volna ki ezt a mérkőzést.

A labdarúgó-vb minden mást felülírt a francia elnök programjában Forrás: Arcanum.com

Ez a labdarúgó-vb hozott magyar érdekeltségű brutalitást is

Pedig nem tudhatta, hogy a sportág históriájának az egyik legemlékezetesebb meccsét látja. Egész egyszerűen azért, mert ugyanaz a mérkőzés egyszerre él a futballtörténet egyik legnagyobb meccseként és egyik legnagyobb botrányaként. Mivel a mi történetünk témája az utóbbi, ezért nem szentelhetünk túl nagy figyelmet magának a találkozónak. Annyit azért muszáj megemlíteni, hogy a németek szereztek vezetést, de a rendes játékidő vége, vagyis a 90. perc után 1-1 volt az állás.

A közönség addig is remekül szórakozott, ám a hosszabbítás elején a zseniális Giresse, Tigana, Platini trió felpörgette a ritmust, és a gallok elhúztak 3-1-re. A németekhez akkor beállt a sérült Karl-Heinz Rummenigge, és a csapata az ő vezérletével kiegyenlített – a tizenegyespárbajt 5-4-re Németország nyerte.

Árulkodó, hogy a francia csapat kapitánya, Michel Platini később pályafutása legszebb mérkőzéseként tekintett vissza erre meccsre – paradox módon egy vereségre.