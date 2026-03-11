Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A két fekete öves tiszás szakértő szerint az egykulcsos adó elhibázott lépés, marhaság és főbűn

A tiszás önleleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatunkban megannyi szereplőt sorra vettünk már, ám így is maradt a mostani részre két fekete övesnek mondható szakértő. Mielőtt őket bemutatjuk, idézzük fel címszavakban, hogy eddig mire jutottunk a Tisza adótervei ügyében.

– A párt egyes elsővonalbeli politikusai közölték, hogy a többkulcsos adó hívei.

– Belső forrás mondta el a nyilvánosság előtt: a Tiszán belül nem kérdés, hogy a többkulcsos adó szükséges és jó.

– Magyar Péter maga közölte, hogy szakértők kezébe adja a szakkérdéseket, így sok más mellett azt is, miként nézzen ki az adórendszer.

– A párt környékén tevékenykedő közgazdászok szinte kivétel nélkül a többkulcsos adó pártján állnak. A sor ez ügyben Felcsuti Pétertől és Bod Péter Ákostól Bokros Lajoson és Raskó Györgyön át egészen Katona Tamásig és Bojár Gáborig tart.

Most következzenek két újabb, a Tiszához közel álló szereplő, Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita legnyilvánvalóbb mondatai!

„Csak” 103 Tisza-sziget rendezvényen voltak

Kezdjük Kéri Lászlóval. A politológus szereti magát távol tartani a Tiszától, legalábbis, ami a nyilatkozatait illeti. Merthogy a valóságban nagyon is közel áll Magyar Péterékhez. Mutatja ezt sok más mellett, hogy a Tisza alelnöke, Radnai Márk egyszerűen csak az első tiszásnak nevezte Kérit, aki műsort is vezet a párt házi médiájában, a Kontrollon.

A politológus a minap maga is beszélt arról, hogy szoros kötelékek fűzik a párthoz. Az Ultrahangnak nyilatkozva elevenítette fel, hogy Magyar Péter személyesen hívta meg a Tisza nyári kongresszusára.

Elmondta azt is, hogy Petschniggel a közelmúltig rendszeresen járták a Tisza-szigeteket: a 2024 augusztusa és 2025 decembere között eltelt 16 hónapban kétszer körbejárták az országot és 103 helyet tartottak előadást.

Vagyis hetente átlagosan minimum egyszer beszéltek a Tisza hátországának számító szigetek valamelyikében. A műsorban Kéri kijelentette, hogy nem szakértője a Tiszának, arra a kérdésre viszont, hogy írt-e ő, vagy Petschnig tanulmányt a pártnak, egészen érdekes választ adott: „Annyi lehetséges, hogy ahova írunk, oda eljuthattak a Tisza-összekötők is, és lehet, hogy elvitték. Tehát sokszor nem tudjuk a mi elemzéseinknek a sorsát.”