Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A két fekete öves tiszás szakértő szerint az egykulcsos adó elhibázott lépés, marhaság és főbűn

Kéri László ugyan rendre cáfolja, hogy ő és felesége, Petschnig Mária Zita a Tisza szakétői lennének, egy beszélgetős műsorban legutóbb mégis azzal dicsekedett: tizenhat hónap alatt 103 előadást tartottak a párt hátországát adó Tisza-szigeteknek. Ugyanitt arról is beszélt, hogy elemzéseik valahogy mégiscsak eljuthatnak Magyar Péterékhez. A tiszás önleleplezéseket bemutató cikksorozatunkban ezúttal Kéri és Petschnig adóügyi álláspontjával foglalkozunk: egyikük marhaságnak és a Fidesz legrosszabb örökségének tartja az egykulcsos adót, másikuk korábban elhibázott lépésnek és főbűnnek nevezte. Mindezek is megerősítik, hogy a Tisza és a körülötte mozgó szakértők a többkulcsos adót szorgalmazzák.

2026. 03. 11. 5:45
A tiszás önleleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatunkban megannyi szereplőt sorra vettünk már, ám így is maradt a mostani részre két fekete övesnek mondható szakértő. Mielőtt őket bemutatjuk, idézzük fel címszavakban, hogy eddig mire jutottunk a Tisza adótervei ügyében.

– A párt egyes elsővonalbeli politikusai közölték, hogy a többkulcsos adó hívei.

– Belső forrás mondta el a nyilvánosság előtt: a Tiszán belül nem kérdés, hogy a többkulcsos adó szükséges és jó.

– Magyar Péter maga közölte, hogy szakértők kezébe adja a szakkérdéseket, így sok más mellett azt is, miként nézzen ki az adórendszer.

– A párt környékén tevékenykedő közgazdászok szinte kivétel nélkül a többkulcsos adó pártján állnak. A sor ez ügyben Felcsuti Pétertől és Bod Péter Ákostól Bokros Lajoson és Raskó Györgyön át egészen Katona Tamásig és Bojár Gáborig tart.

Most következzenek két újabb, a Tiszához közel álló szereplő, Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita legnyilvánvalóbb mondatai!

„Csak” 103 Tisza-sziget rendezvényen voltak

Kezdjük Kéri Lászlóval. A politológus szereti magát távol tartani a Tiszától, legalábbis, ami a nyilatkozatait illeti. Merthogy a valóságban nagyon is közel áll Magyar Péterékhez. Mutatja ezt sok más mellett, hogy a Tisza alelnöke, Radnai Márk egyszerűen csak az első tiszásnak nevezte Kérit, aki műsort is vezet a párt házi médiájában, a Kontrollon.

A politológus a minap maga is beszélt arról, hogy szoros kötelékek fűzik a párthoz. Az Ultrahangnak nyilatkozva elevenítette fel, hogy Magyar Péter személyesen hívta meg a Tisza nyári kongresszusára. 

Elmondta azt is, hogy Petschniggel a közelmúltig rendszeresen járták a Tisza-szigeteket: a 2024 augusztusa és 2025 decembere között eltelt 16 hónapban kétszer körbejárták az országot és 103 helyet tartottak előadást.

Vagyis hetente átlagosan minimum egyszer beszéltek a Tisza hátországának számító szigetek valamelyikében. A műsorban Kéri kijelentette, hogy nem szakértője a Tiszának, arra a kérdésre viszont, hogy írt-e ő, vagy Petschnig tanulmányt a pártnak, egészen érdekes választ adott: „Annyi lehetséges, hogy ahova írunk, oda eljuthattak a Tisza-összekötők is, és lehet, hogy elvitték. Tehát sokszor nem tudjuk a mi elemzéseinknek a sorsát.”

Az interjú során a levegőben maradt a kérdés, hogy honnan hova is kerülnek pontosan Kériék elemzései. Most mi sem foglalkozunk ezzel, de csak időlegesen tesszük félre a témát, ugyanis cikksorozatunk következő részében visszatérünk rá. Ezen a ponton inkább azt idézzük fel, hogy adóügyekben Kéri Lászlónak igen határozott véleménye van, amit ki is fejtett tavaly tavasszal a HVG-nek. Amikor az egykulcsos adórendszerről kérdezték, a politológus úgy válaszolt: 

Az nagy marhaság, azzal nem is értek egyet. Az a Fidesz-örökség és szerintem a legrosszabb örökség. Igen, az például egy alapvető baloldali követelés, hogy tessék progresszív adórendszert bevezetni. De én, amennyire látom, például a Tiszán belül is pont ez az egyik, az egykulcsos adó, amiről elég nagy viták vannak.

Látható 1:04:57-től:

 

Közöttük nincs vita

Az egykulcsos adó kapcsán Kéri László és Petschnig Mária Zita között ugyanakkor egészen biztosan nincs vita. A Pénzügykutatónak dolgozó Petschnig ugyanis már nem nem sokkal a 2011 januári bevezetése után bírálta az egykulcsos adózást, és megszorításokat is emlegetett. 

– A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa szerint megszorítások várhatók 2012-ben.

Elhibázott lépésnek tartja az egykulcsos adó bevezetését – írta Petschnig Mária Zitát idézve egy tudósításában, 2011 augusztusában a HVG. A közgazdász 2012-re azért várt megszorításokat, mert szerinte rossz volt az Orbán-kormány gazdaságpolitikai döntéseinek iránya. Jövendölése – tehetjük hozzá – nem hogy 2012-re, de az elmúlt másfél évtizedben sem jött be.

Ami az adót illeti, Petschnig 2012 februárjában rátett egy lapáttal, a miniszterelnök évértékelő beszédét kommentálva az ATV-ben így fogalmazott: „Vártuk, hogy bemondja, hogy igen, egy gazdaságpolitikai fordulatot kell csinálnunk. Ezzel szemben megerősítette azt a főbűnt, amit elkövettek, nevezetesen az egykulcsos adó mellett még inkább kiállt […] és abból nem enged. Igen, ezt tudjuk. Csak akkor nem tudjuk, hogy akkor miből, hogyan kíván engedni” – fogalmazott a közgazdász, majd megjegyezte: az egykulcsos adó „az egész gazdaságot tönkreteszi”.

Látható 02:53-tól:

Petschnig Mária Zitának nem csak abban nem lett igaza, hogy megszorítás kell, de abban sem, hogy az egykulcsos adó tönkreteszi a gazdaságot. Éppen ellenkezőleg: nőtt a bér és visszaszorult a feketefoglalkoztatás. Hogy Petschnig manapság mit gondol az egykulcsos adóról, kevesebb nyilvánosságot kapott annál, mint hogy mit gondol az anyák adókedvezményekről. Cikksorozatunk következő része a Tisza-közeli közgazdász erről szóló véleményével foglalkozik majd.

(Folytatjuk.)

