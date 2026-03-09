Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Raskó György gondnak tartja, hogy a bérből élők nem szeretnének sokat adózni

A Tisza Pártnál egyetértés övezi a többkulcsos személyi jövedelemadó ötletét, és ilyen szempontból nem lóg ki a sorból Raskó György zöldbáró sem. Mielőtt kitérünk Magyar Péter bizalmasának okfejtéseire, rögzítsük – újra – a kiindulópontot. Tavaly ősszel kiszivárgott egy Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas dokumentum, amelyben a jelenlegi, 15 százalékos adókulcs csak nagyon szűk réteg számára maradna meg, az átlagbér viszont már 22 százalékos adósávba esne, az 1,25 millió forintos havi bruttó bér pedig 33 százalékkal adózna. A Tisza körüli közgazdászok szintén a többkulcsos adót szorgalmazzák: a sor Bod Péter Ákostól Felcsuti Péteren át Bokros Lajosig tart. A párt vezetői szerint sem jó az egykulcsos adó és a progresszív mellett . Ám mivel ez nem hangzik túl jól, megpróbálnak titkolózni. Mit is mondott erről Tarr Zoltán, a párt alelnöke tavaly augusztusban Etyeken? „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Végezetül a lényeg. A pártból kiugrott vallásügyi munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs január végén elmondta, hogy a Tiszán belül nem kérdés: a többkulcsos adó szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan vállalni. A volt tiszás arról is beszélt, hogy a párt készít egy kamuprogramot a választási kampányra és egy másikat, amit kormányon végrehajtana. Előbbi népszerű ígéreteket, utóbbi megszorításokat tartalmaz.

Az ember, aki egyből beállt Magyar mögé

Ezután vizsgáljuk meg közelebbről annak a Raskó Györgynek az álláspontját, aki amint lehetett, beállt Magyar Péter mögé. A zöldbáróról elsősorban azt érdemes tudni, hogy a rendszerváltás előtt előbb impexes volt, Algériában, Kolumbiában, Mexikóban is dolgozott, később jórészt a privatizáció alatt szedte össze tetemes vagyonát. Noha az Antall-kormányban volt államtitkár, mostanában rendszeresen a baloldali jelölteket támogatta, legutoljára Márki-Zay Pétert. A Magyar Péter mellé sorolásának sebessége így nem is meglepő, pláne a V21 nevű szervezet miatt. De erről később.

Raskó György Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadójaként foglalatoskodik és áll ki a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett. Raskó már 2023-ban arról írt a közösségi oldalán, hogy „Orbán másik nagy stabil tábora a jól kereső bérből és fizetésből élők, valamint a vállalkozók, a felső középosztály tagjai. Nekik nem ideológiai, hanem anyagi érdekük a Fidesz hatalomban tartása, amíg ilyen alacsony az szja és az osztalékadó.”

Néhány nappal később ezt kiegészítette azzal, hogy baloldali hatalomváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be. Raskó a szokásos olcsó politikai vádaskodástól és porhintéstől eltekintve pontosan leírta a helyzetet: az egykulcsos adó azoknak is jó, akik nem a Fideszre szavaznak, miközben a baloldali választóknak is rossz lenne, ha a mostani ellenzék kerülne hatalomra. Bár eszmefuttatását azóta törölte, a pontos szöveg fennmaradt, és így szól: „A magyar szja, a társasági adó, az osztalékadó, a földbérletből származó adómentes jövedelem, az őstermelők, családi gazdálkodók adómentessége sok millió magyarnak nyújt magas nettó jövedelmet, a gyors gazdagodás lehetőségét. Közöttük biztosan vannak százezrek, akiknek ugyan nem szimpatikus az orbáni illiberális rendszer, a korrupció, a médiahazugság, de tetszik, hogy ilyen alacsony adót kell fizetni a jövedelmek után. Ők ugyan kritikusak a rezsimmel szemben, de nagyon nem szeretnék, hogy a baloldal hatalomra kerüljön, és például bevezessen progresszív szja-adókulcsokat, emelt szintű osztalékadót, a földbérleti díjak megadóztatását.”