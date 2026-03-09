Horvátország végrehajtja a néppárti tervet, újraindult a sorkatonaság

Március 9-én újraindul a kötelező katonai szolgálat Horvátországban, amelyet csaknem húsz év után vezettek be ismét. A két hónapos kiképzés első turnusában több száz fiatal vonul be a laktanyákba. A program havi juttatást és későbbi munkavállalási előnyt is kínál a résztvevőknek. A hatóságok szerint a következő hónapokban még többen érkezhetnek a kiképzésre – írja a danas.rs. Zágráb az Európai Néppárt kottájából játszik.

Újraindult a kötelező katonai szolgálat Horvátországban

Fotó: AFP