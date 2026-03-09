Március 9-én újraindul a kötelező katonai szolgálat Horvátországban, amelyet csaknem húsz év után vezettek be ismét. A két hónapos kiképzés első turnusában több száz fiatal vonul be a laktanyákba. A program havi juttatást és későbbi munkavállalási előnyt is kínál a résztvevőknek. A hatóságok szerint a következő hónapokban még többen érkezhetnek a kiképzésre – írja a danas.rs. Zágráb az Európai Néppárt kottájából játszik.
Horvátország végrehajtja a néppárti tervet, újraindult a sorkatonaság
Csaknem húsz év után ismét életbe lépett a kötelező sorkatonai szolgálat Horvátországban: március 9-én több száz fiatal kezdi meg a kiképzést. A Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt agendáját hajtja végre Zágráb. Két hónapos kiképzés kezdődik a fiataloknak.
A két hónapos katonai kiképzést – havi 1100 eurós juttatás mellett – összesen 800 katona kezdi meg hétfőn, 446-an önkéntesen, köztük 82 nő
– közölte a horvát védelmi minisztérium. A horvát parlament tavaly októberben fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek mintegy két évtized után lehetővé tették a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, majd januárban küldték ki a horvát fiataloknak a behívókat. A szolgálat bizonyos indokokkal, például folyamatban lévő tanulmányok miatt, legfeljebb 30 éves korig elhalasztható. A kiképzésre a knini, pozsegai és szluini laktanyákban kerül sor. A nők mentesülnek a kötelező katonai szolgálat alól, de önkéntesen jelentkezhetnek.
Horvátországban hétfőtől elkezdik besorozni a fiatalokat, számolt be róla Hortay Olivér a közösségi oldalán. A bejegyzésben kiemelte, hogy
A kormányfő végrehajtja a néppárti agendát.
