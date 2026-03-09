sorkatonaságHorvátországkatonai szolgálat

Horvátország végrehajtja a néppárti tervet, újraindult a sorkatonaság

Csaknem húsz év után ismét életbe lépett a kötelező sorkatonai szolgálat Horvátországban: március 9-én több száz fiatal kezdi meg a kiképzést. A Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt agendáját hajtja végre Zágráb. Két hónapos kiképzés kezdődik a fiataloknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 8:41
A Néppárt kottájából játszik Zágráb (Fotó: AFP)
A Néppárt kottájából játszik Zágráb (Fotó: AFP)
Március 9-én újraindul a kötelező katonai szolgálat Horvátországban, amelyet csaknem húsz év után vezettek be ismét. A két hónapos kiképzés első turnusában több száz fiatal vonul be a laktanyákba. A program havi juttatást és későbbi munkavállalási előnyt is kínál a résztvevőknek. A hatóságok szerint a következő hónapokban még többen érkezhetnek a kiképzésre – írja a danas.rs. Zágráb az Európai Néppárt kottájából játszik.

Croatian President Zoran Milanovic greets soldiers after the final presentation of the joint military exercise 'Combat Power 25', the largest joint military exercise of the Croatian Army in the last seven years, aimed at confirming its ability to conduct joint operations on land, in the air, at sea, and in cyberspace, near the town of Slunj, on September 17, 2025. (Photo by DAMIR SENCAR / AFP)
Újraindult a kötelező katonai szolgálat Horvátországban
Fotó: AFP

A két hónapos katonai kiképzést –  havi 1100 eurós juttatás mellett – összesen 800 katona kezdi meg hétfőn, 446-an önkéntesen, köztük 82 nő 

– közölte a horvát védelmi minisztérium. A horvát parlament tavaly októberben fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek mintegy két évtized után lehetővé tették a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, majd januárban küldték ki a horvát fiataloknak a behívókat. A szolgálat bizonyos indokokkal, például folyamatban lévő tanulmányok miatt, legfeljebb 30 éves korig elhalasztható. A kiképzésre a knini, pozse­gai és szluini laktanyákban kerül sor. A nők mentesülnek a kötelező katonai szolgálat alól, de önkéntesen jelentkezhetnek.

Horvátországban hétfőtől elkezdik besorozni a fiatalokat, számolt be róla Hortay Olivér a közösségi oldalán. A bejegyzésben kiemelte, hogy

A kormányfő végrehajtja a néppárti agendát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

