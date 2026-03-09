Kétéves csúcson a magyar gazdasági hangulat és a bizalmi index + videó

Kétéves csúcsra emelkedett a magyar gazdasági hangulat és a bizalmi index – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus megjegyezte: ez olyan eredmény, amelyet még a baloldali sajtó is kénytelen elismerni. Úgy fogalmazott:

A kedvező adatok annak köszönhetők, hogy a nemzeti kormány a nehezebb gazdasági környezetben sem hagyja magára a magyar családokat, az időseket és a vállalkozásokat.

Szentkirályi Alexandra több olyan intézkedést is felsorolt, amelyek hozzájárulnak a gazdasági bizalom erősödéséhez. Példaként említette az otthonteremtési támogatásokat, az adókedvezményeket, a fegyverpénzt, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Ezek az intézkedések nem magától értetődő kedvezmények, hanem tudatos kormányzati döntések eredményei – emelte ki a frakcióvezető. Bejegyzésében kitért arra is, hogy

a Tisza Párt a brüsszeli és az ukrán érdekeket helyezi előtérbe, miközben a kormány álláspontja szerint a magyar érdekek képviselete az első.

Ezért is a Fidesz a biztos választás április 12-én! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)