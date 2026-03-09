szentkirályi alexandrafideszhangulat

Kétéves csúcson a magyar gazdasági hangulat és a bizalmi index + videó

A kormány a nehéz gazdasági helyzetben is a magyar családok és vállalkozások mellett áll – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint ennek is köszönhető a gazdasági hangulat javulása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 10:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kétéves csúcsra emelkedett a magyar gazdasági hangulat és a bizalmi index – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus megjegyezte: ez olyan eredmény, amelyet még a baloldali sajtó is kénytelen elismerni. Úgy fogalmazott:

A kedvező adatok annak köszönhetők, hogy a nemzeti kormány a nehezebb gazdasági környezetben sem hagyja magára a magyar családokat, az időseket és a vállalkozásokat.

Szentkirályi Alexandra több olyan intézkedést is felsorolt, amelyek hozzájárulnak a gazdasági bizalom erősödéséhez. Példaként említette az otthonteremtési támogatásokat, az adókedvezményeket, a fegyverpénzt, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Ezek az intézkedések nem magától értetődő kedvezmények, hanem tudatos kormányzati döntések eredményei – emelte ki a frakcióvezető. Bejegyzésében kitért arra is, hogy

a Tisza Párt a brüsszeli és az ukrán érdekeket helyezi előtérbe, miközben a kormány álláspontja szerint a magyar érdekek képviselete az első.

Ezért is a Fidesz a biztos választás április 12-én! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.