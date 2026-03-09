Trump hadat üzent a kábítószercsempészeknek

A hadsereg jelentése szerint a hat „kábítószer-terrorista” a Csendes-óceán keleti részén, ismert kábítószercsempész útvonalakon közlekedett, írja az MTI.
A kábítószercsempészeknek hadat üzent Trump
Az elmúlt hónapokban Donald Trump amerikai elnök többször is elrendelte a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, ismert csempészútvonalakon haladó hajók megtámadását, a kábítószeres bűnözés elleni küzdelem jegyében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!