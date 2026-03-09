Trump hadat üzent a kábítószercsempészeknek

A hivatalos adatok szerint a csapásokban már több mint 130 ember halt meg.

Az amerikai elnök szombaton Floridában tárgyalt latin-amerikai és karibi vezetőkkel, köztük Javier Milei argentin és Nayib Bukele salvadori elnökkel, majd ezt követően bejelentette, hogy egy új katonai koalíciót hoznak létre a bűnszervezetek felszámolására. A régió legnépesebb országai, Brazília, Mexikó és Kolumbia nem voltak jelen a találkozón.