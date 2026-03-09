kábítószer-csempészbűnszervezetTrumpamerikai hadseregcsapás

Trump hadat üzent a kábítószercsempészeknek

Megölt hat kábítószercsempészt az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon a bárkájukra mért csapással – közölte vasárnap a hadsereg déli parancsnoksága (Southcom).

2026. 03. 09.
A hadsereg jelentése szerint a hat „kábítószer-terrorista” a Csendes-óceán keleti részén, ismert kábítószercsempész útvonalakon közlekedett, írja az MTI.

A kábítószercsempészeknek hadat üzent Trump

Az elmúlt hónapokban Donald Trump amerikai elnök többször is elrendelte a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, ismert csempészútvonalakon haladó hajók megtámadását, a kábítószeres bűnözés elleni küzdelem jegyében.

A hivatalos adatok szerint a csapásokban már több mint 130 ember halt meg.

Az amerikai elnök szombaton Floridában tárgyalt latin-amerikai és karibi vezetőkkel, köztük Javier Milei argentin és Nayib Bukele salvadori elnökkel, majd ezt követően bejelentette, hogy egy új katonai koalíciót hoznak létre a bűnszervezetek felszámolására. A régió legnépesebb országai, Brazília, Mexikó és Kolumbia nem voltak jelen a találkozón.

