Az Egyesült Államok ismét lecsapott a drogcsempészekre, hárman meghaltak + videó

Washington közlése szerint az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen; a műveletben hárman meghaltak – derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki tájékoztatásából.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 7:33
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Az X-en közzétett, hírszerzési információkra hivatkozó tájékoztatás szerint a hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt”. 

Panama és az Egyesült Államok közös hadgyakorlata (Exercise Panamax Alpha 2026) az amerikai Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) támogatásával, Fort Sherman; washingtoni együttműködés a Panama-csatorna biztonságáért
Panama és az Egyesült Államok közös hadgyakorlata (Exercise Panamax Alpha 2026) az amerikai Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) támogatásával, Fort Sherman; washingtoni együttműködés a Panama-csatorna biztonságáért Fotó: AFP

A Southcom az üzenetéhez videófelvételt is mellékelt.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban több tucatnyian haltak meg.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

