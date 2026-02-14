Az X-en közzétett, hírszerzési információkra hivatkozó tájékoztatás szerint a hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt”.
Az Egyesült Államok ismét lecsapott a drogcsempészekre, hárman meghaltak + videó
Washington közlése szerint az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen; a műveletben hárman meghaltak – derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki tájékoztatásából.
A Southcom az üzenetéhez videófelvételt is mellékelt.
Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban több tucatnyian haltak meg.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
