A megnyert vb-ezüst után klublegendaként segített újjáépíteni a vidéki fellegvárat

– Mikor volt utoljára olyan napja, amikor nem gondolt a kézilabdára?

– Nem mostanában, az biztos. A hatvanas években kerültem a kézilabda világába, és ma is benne vagyok, mint a Mol Tatabánya KC technikai vezetője. Nem panaszkodásképpen mondom, de van bőven feladatom: egyeztetni kell a szövetséggel és az aktuális ellenféllel, továbbá a csapatunk utazásának és étkezésének megszervezése is az én dolgom. Ez most a menetrendünk besűrűsödésével különösen intenzív időszak lesz, de nekem ez egy édes teher, hogy abban a közegben lehetek, amiben mindig is szerettem lenni – mondta lapunknak a 198-szoros magyar válogatott balszélső, Kontra Zsolt.

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar férfi-kézilabdaválogatott balszélsője, Kontra Zsolt jelenleg a Mol Tatabánya KC technikai vezetője. Forrás: Tatabanyahandball.com

Kontra Zsolt a magyar kézilabda sikeréveiben játszott

– Ezer szállal kötődik Tatabányához, de voltak más állomásai is a karrierjének.

– Valóban, Kecskeméten kezdtem el játszani, majd ott Czagány Károly segített ifjúsági válogatottat csinálni belőlem. Érettségi után a kötelező sorkatonaság miatt két lehetőségem volt, végül a Budapesti Honvéd SE helyett a Honvéd Szondi SE-hez kerültem, azért is, mert a fővárosiak balszélsője Kenyeres József barátom lett. Székesfehérváron lettem felnőttválogatott, tagja voltam a montréali olimpián hatodik helyezett csapat keretének is. A két év letelte után a Szondinál lezajlott változásoknak is köszönhetően távoztam, és Pál Árpád barátomat követve, valamint a nekem szimpatikus, Albrecht Miklós-féle csapatstílus hatására is igazoltam Tatabányára. Azóta pedig egy későbbi, négyéves ausztriai légióskodást leszámítva itt vagyok.

– Játékosként a tízéves tatabányai korszaknak mi volt a csúcspontja, lehet-e választani a három bajnoki cím közül?

– Mindhárom más-más okból volt nagy élmény nekem, de a legnagyobb bravúrnak én az utolsót, az 1984-eset tartom. Akkor a Tatabányáról frissen Veszprémbe került Kaló Sándor vezetése alatt az Építők volt a favorit, mégis le tudtuk győzni őket idegenben is, a férficsapatunkhoz beugró Kuzma Ferenc irányításával (az idény egyik utolsó, októberi fordulójában, az aranyéremről döntő ki-ki mérkőzésen 25-23-ra nyert a Tatabánya Veszprémben – a szerk.). Az egy felejthetetlen siker volt. Akkoriban ráadásul a hazai trófea különösen értékes volt, talán az európai kupáknál is jobban, hiszen még a BEK-nek sem volt akkora jelentősége, mint akár a karácsonyi ünnepek alatt sorra kerülő németországi meghívásos tornáknak, akár a válogatottbeli felkészülésnek. A válogatott volt az, ami tulajdonképpen szent és sérthetetlennek számított.