BL-bravúr a PSG ellen, majd kudarc idehaza: melyik a Szeged igazi arca?

A férfikézilabda NB I első hónapja bővelkedett meglepetésekben, a legnagyobb szenzációt a Tatabánya szolgáltatta a Szeged feletti 34-30-as vasárnapi sikerével. A Pick Szeged tükörsima idegenbeli veresége annak fényében különösen döbbenetes, hogy a Tisza-partiak a múlt héten bravúros hajrával legyőzték a PSG-t a Bajnokok Ligájában. Néhány nap alatt ekkora formahanyatlásra nincs értelmes magyarázat, bár Michael Apelgren vezetőedző talál mentséget.

Kibédi Péter
2025. 09. 29. 5:54
Nem tudta megbontani a tatabányai falat az Szeged vasárnap
Nem tudta megbontani a tatabányai falat az Szeged vasárnap Fotó: tatabanyahandball.com
Érdekes eredményekből nem volt hiány a férfikézilabda élvonal első hónapjában, és az első nagy meglepetés sem váratott sokáig magára. A szezon előtt alaposan átalakuló Tatabánya vasárnap este, hazai pályán 34-30-ra nyert az OTP Bank-Pick Szeged ellen, méghozzá úgy, hogy a vendégek mindössze egyszer vezettek a mérkőzésen. A második félidő közepén már hétgólos előnyben is voltak a hazaiak, a Szegednek csak halvány esélye volt a fordításra.

Jogos a tatabányai öröm, a Pick Szeged ellen kevés csapat tud ilyen magabiztosan nyerni
Jogos a tatabányai öröm, a Pick Szeged ellen kevés csapat tud ilyen magabiztosan nyerni Fotó: tatabanyahandball.com

Ritka a Pick Szeged elleni siker a bajnokságban

A nyáron kinevezett tatabányai vezetőedző, Tóth Edmond érthetően elégedetten értékelt a találkozó után, és büszkén beszélt a bajnokságban eddig veretlen csapatáról. Ő is arra utalt, ami a legtöbb kézilabda-szurkolónak elsőre beugrik: vajon mi történt Bánhidi Bencéékkel, akik csütörtökön még a Paris Saint-Germaint verték a BL-ben? 

Nem sok együttes mondhatja el magáról, hogy legyőzi a Szegedet, nekünk ez sikerült. Tudtuk, hogy nehéz BL-meccs után érkeznek, benne volt a levegőben a győzelem lehetősége, és ezt a játékosok el is hitték. Remekül védekeztünk, a kapusaink jól teljesítettek, ami elengedhetetlen volt. Boldogok vagyunk, de helyén kell kezelnünk ezt a sikert, amely persze remekül építi a csapategységet, büszke vagyok a csapatomra 

– fogalmazott a tatabányai tréner. A Tatabánya 2019 óta nem szerzett pontot a Szeged ellen, győzelmet pedig utoljára 2017-ben aratott, így érthető volt a csapat öröme az öltözőben.

Tavaly többször is botlott a Szeged

A Szegednek évek óta két arca van: a látványos nemzetközi sikerek mellett megmagyarázhatatlannak tűnő hazai pofonok. Utóbiakból az előző idényben is kijutott a csapatnak:

Bár Pick Szeged a bajnokság hajrájában hozta a kötelezőt, az alapszakasz második helyéért az utolsó fordulókig harcolnia kellett. 

A sok sérült valós ok vagy csak kifogás?

Amíg a három tavalyi vereségre mentségül szolgálhatott, hogy alakulóban van a csapat, a mostanira ez semmiképpen nem lehet magyarázat, hiszen a keret alig változott a nyáron. 

 A PSG elleni, csütörtöki BL-siker után az Origónak adott videóinterjúban Bánhidi Bence utalt arra , hogy a sérültek miatt szűk a keret, és kevés a variációs lehetőség emiatt. Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd már a PSG ellen sem volt ott a meccskeretben és Tatabányán is hiányoztak, azonban ez még kevés magyarázat arra, hogy miért kaptak ki vasárnap.

A mérkőzés után a szegedi vezetőedző gratulált a hazaiaknak, ugyanakkor kritizálta saját csapatát:

Sok problémánk van, több embert sérülés miatt nélkülöznünk hetek óta. Természetesen ez nem lehet a mentség a vereségre, hiszen láthattuk a PSG ellen, hogy ha mindenki kihozza magából a maximumot, akkor mire lehetünk együtt képesek. Ma ez Tatabányán nem sikerült, pedig sok mindennel próbálkoztunk, több taktikai fegyverrel is, de sajnos nem jártunk sikerrel.

– értétkelt irigylésre méltó higgadtsággal Michael Apelgren.

Ez szinte összecseng azzal amit Mario Sostaric mondott a márciusi győri vereség után:

– Az első félidőben nem azt mutattuk, ami elvárható, és ez rendkívül zavar, mert nagyon gyakran előfordul. Nem abban az ütemben játszunk a magyar bajnokságban, mint amiben kellene, és ez elfogadhatatlan.

A tatabányai vereséggel a Szeged lépéshátrányba került a Veszprémmel szemben, a papírforma szerint bravúr kell a pályaelőnyhöz a bajnoki döntőben
A tatabányai vereséggel a Szeged lépéshátrányba került a Veszprémmel szemben, a papírforma szerint bravúr kell a pályaelőnyhöz a bajnoki döntőben Fotó: pickhandball.hu

A pályaelőny kulcskérdés lehet a döntőben

A bajnokság két kiemelkedő csapata idén is a Szeged és a Veszprém. A szezon végén, döntőben dől el köztük az aranyérem sorsa, de az alapszakasz helyezése kulcsfontosságú, az első helyezett kétszer játszhat hazai pályán a két nyert mérkőzésig tartó fináléban. 

A pályaelőny az előző kiírásban a Veszprémnek kedvezett, és két hazai győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet. A mostani botlás miatt a Szeged lépéshátrányba került az alapszakaszban, és ha mindkét élcsapat hozza a papírforma-mérkőzéseket, a Pick csak úgy fordíthat, ha az alapszakaszban hazai pályán és idegenben is legyőzi a Veszprémet.

A szegediek szombaton Csurgón lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. A tavalyihoz hasonló újabb botlás nem fér bele, ha a bajnoki döntőben magukénak akarják a hazai pálya előnyét a bajnoki döntőben.

A Tatabánya–Szeged mérkőzést itt tudja megnézni:
 

 

 

