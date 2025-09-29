BL-bravúr a PSG ellen, majd kudarc idehaza: melyik a Szeged igazi arca?

Érdekes eredményekből nem volt hiány a férfikézilabda élvonal első hónapjában, és az első nagy meglepetés sem váratott sokáig magára. A szezon előtt alaposan átalakuló Tatabánya vasárnap este, hazai pályán 34-30-ra nyert az OTP Bank-Pick Szeged ellen, méghozzá úgy, hogy a vendégek mindössze egyszer vezettek a mérkőzésen. A második félidő közepén már hétgólos előnyben is voltak a hazaiak, a Szegednek csak halvány esélye volt a fordításra.

Jogos a tatabányai öröm, a Pick Szeged ellen kevés csapat tud ilyen magabiztosan nyerni Fotó: tatabanyahandball.com

Ritka a Pick Szeged elleni siker a bajnokságban

A nyáron kinevezett tatabányai vezetőedző, Tóth Edmond érthetően elégedetten értékelt a találkozó után, és büszkén beszélt a bajnokságban eddig veretlen csapatáról. Ő is arra utalt, ami a legtöbb kézilabda-szurkolónak elsőre beugrik: vajon mi történt Bánhidi Bencéékkel, akik csütörtökön még a Paris Saint-Germaint verték a BL-ben?

Nem sok együttes mondhatja el magáról, hogy legyőzi a Szegedet, nekünk ez sikerült. Tudtuk, hogy nehéz BL-meccs után érkeznek, benne volt a levegőben a győzelem lehetősége, és ezt a játékosok el is hitték. Remekül védekeztünk, a kapusaink jól teljesítettek, ami elengedhetetlen volt. Boldogok vagyunk, de helyén kell kezelnünk ezt a sikert, amely persze remekül építi a csapategységet, büszke vagyok a csapatomra

– fogalmazott a tatabányai tréner. A Tatabánya 2019 óta nem szerzett pontot a Szeged ellen, győzelmet pedig utoljára 2017-ben aratott, így érthető volt a csapat öröme az öltözőben.

Tavaly többször is botlott a Szeged

A Szegednek évek óta két arca van: a látványos nemzetközi sikerek mellett megmagyarázhatatlannak tűnő hazai pofonok. Utóbiakból az előző idényben is kijutott a csapatnak:

októberben Csurgón (32–27),

februárban Balatonfüreden (38–36),

márciusban pedig Győrben (35–33).

Bár Pick Szeged a bajnokság hajrájában hozta a kötelezőt, az alapszakasz második helyéért az utolsó fordulókig harcolnia kellett.

A sok sérült valós ok vagy csak kifogás?

Amíg a három tavalyi vereségre mentségül szolgálhatott, hogy alakulóban van a csapat, a mostanira ez semmiképpen nem lehet magyarázat, hiszen a keret alig változott a nyáron.