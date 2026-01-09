Hóhelyzetben hagyták cserben a kerületieket: elérhetetlenné vált az újbudai közterület-felügyelet a lakosságnak

Újabb bizonyítékot adott arról a XI. kerületi önkormányzat, hogy komoly gondok vannak Újbuda vezetésével. Az újbudai közterület-felügyelet korábban használt telefonszámán ugyanis napok óta nem talál előfizetőt a szolgáltató.

Fotó: Magyar Nemzet

Vagyis a XI. kerületi önkormányzat, feltehetőleg hanyagságból, pont a leghidegebb téli napokban hagyja cserben a kerületi lakosokat, akik így az alapvetően a közterület-felügyeletet érintő kérdésekkel is a rendőrség vonalait fogják terhelni az elkövetkezendő időszakban.

A közterület-felügyelet telefonszámával kapcsolatos aggályok a kerület egyéni önkormányzati képviselőjének, Junghausz Rajmundnak is feltűntek. A politikus az erről szóló Facebook-bejegyzésében azt írta:

Tudtátok, hogy az Újbudai Közterület-felügyelet telefonszámát elvette a szolgáltató? Azért került sor erre, mert nem fizették be a számlát. Apró hiba ez László Imre kerületében, megesik az ilyesmi.

A képviselő emellett arra hívta fel a figyelmet, a kerületi önkormányzat által a társasházakban kihelyezett információs táblák szabályosan hemzsegnek a hibáktól. Ezt erősíti meg egy másik, lapunkhoz eljuttatott kép is. A felvételen jól látszik, hogy a kihelyezett táblán Molnár Gyula szerepel a terület országgyűlési képviselőjeként, miközben a DK politikusa a 2022-es választáson el sem indult.

A kerületi közszolgáltatások színvonalának gyors romlása azt követően indult el, hogy a 2024-es választásokat követően egy olyan, volt SZDSZ-es politikusokból és háttéremberekből álló csoport helyezkedett az újbudai önkormányzat kulcspozícióiba, akik botrányt botrányra halmozva vezetik Budapest legnagyobb kerületét. Ennek a polipnak az egyik vezetője Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, aki sajtóinformációk szerint már László Imre polgármester helyett vezetheti a kerületet.