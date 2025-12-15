lászló imrepolgármesterújbudamikulásgyárkarácsony

A MikulásGyár szerint Újbuda vezetése visszaél a nevükkel

A választások után romlott meg a viszony.

Gábor Márton
2025. 12. 15. 22:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A MikulásGyár és Újbuda között semmilyen együttműködés nincs. A kerület vezetése tavaly émelyítő stílusban és intézkedésekkel, az idei évben nyílt közmeghallgatáson történt szégyenteljes hazugsággal szerette volna kellemetlen helyzetbe hozni a MikulásGyárat – írta hivatalos oldalán a MikulásGyár.

Kis-Fleischman Éva kabinetfőnök és László Imre (Forrás: Facebook/ László Imre)

Kiemelték, 

most azonban újbudai mikulásgyárról olvasunk. Ők a MikulásGyár szellemiségének ellenségei, a MikulásGyár védjegyoltalom alatt álló nevével, ismertségével, jóhírével reklámoznak valamit. Szégyen, hogy ezek az emberek bármit irányíthatnak, külön szégyen, hogy egy ilyen kerületet.

Az ügy háttere ugyan nem tisztázott, de az már világos, hogy az idén húsz éve működő MikulásGyárral való együttműködést Újbuda önkormányzatának vezetése 2024 év végére tette tönkre. Érdekes egybeesés, hogy a jótékonysági szervezettel a viszony azt követően romlott meg, hogy a 2024-es választásokat követően egy volt SZDSZ-es politikusokból és háttéremberekből álló csoport helyezkedett az újbudai önkormányzat kulcspozíciója. Ennek a polipnak az egyik vezetője Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, aki sajtóinformációk szerint már László Imre polgármester helyett vezetheti a kerületet. 

Borítókép: László Imre és Kis-Fleischmann Éva (Forrás: Facebook/László Imre)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu