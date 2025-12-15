A MikulásGyár szerint Újbuda vezetése visszaél a nevükkel

– A MikulásGyár és Újbuda között semmilyen együttműködés nincs. A kerület vezetése tavaly émelyítő stílusban és intézkedésekkel, az idei évben nyílt közmeghallgatáson történt szégyenteljes hazugsággal szerette volna kellemetlen helyzetbe hozni a MikulásGyárat – írta hivatalos oldalán a MikulásGyár.

Kis-Fleischman Éva kabinetfőnök és László Imre (Forrás: Facebook/ László Imre)

Kiemelték,

most azonban újbudai mikulásgyárról olvasunk. Ők a MikulásGyár szellemiségének ellenségei, a MikulásGyár védjegyoltalom alatt álló nevével, ismertségével, jóhírével reklámoznak valamit. Szégyen, hogy ezek az emberek bármit irányíthatnak, külön szégyen, hogy egy ilyen kerületet.

Az ügy háttere ugyan nem tisztázott, de az már világos, hogy az idén húsz éve működő MikulásGyárral való együttműködést Újbuda önkormányzatának vezetése 2024 év végére tette tönkre. Érdekes egybeesés, hogy a jótékonysági szervezettel a viszony azt követően romlott meg, hogy a 2024-es választásokat követően egy volt SZDSZ-es politikusokból és háttéremberekből álló csoport helyezkedett az újbudai önkormányzat kulcspozíciója. Ennek a polipnak az egyik vezetője Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, aki sajtóinformációk szerint már László Imre polgármester helyett vezetheti a kerületet.