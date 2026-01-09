fülöp attilakormányhajléktalan

Senkinek sem kell az utcán töltenie az éjszakát + videó

A közelgő, akár mínusz húsz fokos extrém hideg miatt életveszélyes az utcán tartózkodni – hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a kormány garantálja, hogy a hajléktalan menedékhelyeken elegendő a férőhely, és arra kérik a lakosságot, hogy a 112-es számon jelentsék a bajba jutott embereket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 8:10
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közelgő, akár –15, –20 Celsius-fokos rendkívüli hideg életveszélyes, ezért senkinek nem szabad az utcán éjszakáznia – hívta fel a figyelmet Fülöp Attila a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában.

Budapest, 2026. január 8. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára a Pro Domo Éjjeli Menedékhelyen rendezett ételosztáson Budapesten 2026. január 8-án. A kormány még 2024-ben bevezetett egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri meleg ételt kaphatnak, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást. MTI/Lakatos Péter
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta,

a kormány garantálja, hogy a hajléktalanszállókon elegendő, jelenleg 15 százalékban kihasználatlan férőhely áll rendelkezésre mindenkinek; melegedési, alvási, tisztálkodási és étkezési lehetőséget biztosítanak.

Fülöp Attila arra kért mindenkit, hogy ha bajba jutott, segítségre szoruló embert lát külterületen, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, vagy a Kormány.hu és a Szociálisportál.hu oldalakon található diszpécserszolgálat számain.

A kormány uniós és saját finanszírozású programjában 55 szervezet 98 ételosztó helyen biztosít meleg ételt a hajléktalanoknak.

A rendőrség, a polgárőrség, a szociális munkások kint a szabadban, az éjszakában is vigyáznak arra, hogy külterületen senkinek ne essék baja

– mutatott rá Fülöp Attila. Az államtitkár a lakosság segítségét kérte a bajba jutottak felkutatásában.

 

Borítókép: Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 


 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Balatonfürednél akadozik a vasúti közlekedés, pótlóbuszok járnak

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu