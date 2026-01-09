Senkinek sem kell az utcán töltenie az éjszakát + videó

A közelgő, akár –15, –20 Celsius-fokos rendkívüli hideg életveszélyes, ezért senkinek nem szabad az utcán éjszakáznia – hívta fel a figyelmet Fülöp Attila a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában.
A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta,
a kormány garantálja, hogy a hajléktalanszállókon elegendő, jelenleg 15 százalékban kihasználatlan férőhely áll rendelkezésre mindenkinek; melegedési, alvási, tisztálkodási és étkezési lehetőséget biztosítanak.
Fülöp Attila arra kért mindenkit, hogy ha bajba jutott, segítségre szoruló embert lát külterületen, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, vagy a Kormány.hu és a Szociálisportál.hu oldalakon található diszpécserszolgálat számain.
A kormány uniós és saját finanszírozású programjában 55 szervezet 98 ételosztó helyen biztosít meleg ételt a hajléktalanoknak.
A rendőrség, a polgárőrség, a szociális munkások kint a szabadban, az éjszakában is vigyáznak arra, hogy külterületen senkinek ne essék baja
– mutatott rá Fülöp Attila. Az államtitkár a lakosság segítségét kérte a bajba jutottak felkutatásában.
Borítókép: Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!