Párizsban is nemet mondanak az ukrán pénzszivattyúra

Párizs ugyanúgy nem Franciaország, mint Budapest nem Magyarország. Franciaországban, ha elnökválasztás lenne, Marine Le Pen (vagy ha a baloldali bírók nem engedik indulni, akkor a fiatal pártelnök, Jordan Bardella) nyerne, nagy fölénnyel

– húzta alá a médium.

Az Ellenpont rámutatott, hogy Párizsban viszont a baloldalhoz köthető figuráknak a főpolgármester-választáson közel háromnegyede van (Az Európai Néppárthoz tartozó LR például nem egy valódi jobboldali politikust indított, hanem Macron kultuszminiszternőjét).

Marine Le Pen a vidékre koncentrál, teljesen logikusan, így a jobboldali emberek Zemmour jelöltjét támogatják Párizsban.

13-14 százalék körül áll a felmérések szerint (ezek minden bizonnyal valódi felmérések, tehát nem Hann Bandi bácsira kell gondolni) – hívta fel rá a figyelmet a lap. Az Ellenpont szerint a kampányzáró igazán tanulságos volt. A párizsi Dome-ban tartották, teljes teltház, és már a színpadkép árulkodó: a 60-as, 70-es évek kávézóinak teraszait idézték meg. A normális Párizs időszakát.

Sarah Knafo másfél óráig beszélt, közben kétszer cirkuszoltak tüntetők, akik hamis regisztrációval elbújtak a teremben.

Az első rikácsolásukat nem lehetett érteni, néhány másodperc után kidobták őket, a nézőtéren többen úgy hallották, hogy Izraelt szidták. A második csoport – nagyjából tíz emberre kell gondolni – sima antifa-bűnözőkből állt, és a kommunista-muszlimbarát Mélenchon szólamait üvöltözték – írta a médium.