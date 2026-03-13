Kampányzáró nagygyűlést tartott Párizsban a vasárnapi, francia önkormányzati választások előtt a Reconquete, a nagy filozófus-esszéista, Eric Zemmour pártja. Párizsi főpolgármesterjelöltjük Sarah Knafo, egy 32 éves, elképesztően tehetséges nő – számolt be cikkében az Ellenpont.
Párizsban is nemet mondanak az ukrán pénzszivattyúra
Az Ellenpont cikke érdekfeszítő jelenségre hívta fel a figyelmet. Mint írják, a Reconquête kampányzáró nagygyűlést tartott Párizsban a vasárnapi francia önkormányzati választások előtt, ahol a párt főpolgármester-jelöltje, Sarah Knafo ismertette programját. A rendezvényen több ezer támogató előtt beszélt a biztonság, a templomfelújítás és a párizsiak pénzének védelme mellett. A felszólalás egyes mondatai – különösen az Ukrajnának szánt pénzek elutasítása – hatalmas ovációt váltottak ki a hallgatóságból, ami tökéletesen rímel a magyar kormány régóta képviselt álláspontjával.
Párizs ugyanúgy nem Franciaország, mint Budapest nem Magyarország. Franciaországban, ha elnökválasztás lenne, Marine Le Pen (vagy ha a baloldali bírók nem engedik indulni, akkor a fiatal pártelnök, Jordan Bardella) nyerne, nagy fölénnyel
– húzta alá a médium.
Az Ellenpont rámutatott, hogy Párizsban viszont a baloldalhoz köthető figuráknak a főpolgármester-választáson közel háromnegyede van (Az Európai Néppárthoz tartozó LR például nem egy valódi jobboldali politikust indított, hanem Macron kultuszminiszternőjét).
Marine Le Pen a vidékre koncentrál, teljesen logikusan, így a jobboldali emberek Zemmour jelöltjét támogatják Párizsban.
13-14 százalék körül áll a felmérések szerint (ezek minden bizonnyal valódi felmérések, tehát nem Hann Bandi bácsira kell gondolni) – hívta fel rá a figyelmet a lap. Az Ellenpont szerint a kampányzáró igazán tanulságos volt. A párizsi Dome-ban tartották, teljes teltház, és már a színpadkép árulkodó: a 60-as, 70-es évek kávézóinak teraszait idézték meg. A normális Párizs időszakát.
Sarah Knafo másfél óráig beszélt, közben kétszer cirkuszoltak tüntetők, akik hamis regisztrációval elbújtak a teremben.
Az első rikácsolásukat nem lehetett érteni, néhány másodperc után kidobták őket, a nézőtéren többen úgy hallották, hogy Izraelt szidták. A második csoport – nagyjából tíz emberre kell gondolni – sima antifa-bűnözőkből állt, és a kommunista-muszlimbarát Mélenchon szólamait üvöltözték – írta a médium.
Az Ellenpont így folytatja:
Hogy ki lesz a párizsi főpolgármester, Párizson kívül teljesen logikusan senkit sem érdekel. Nálunk meg sorsdöntő, túlzás nélkül Európa jövőjét is meghatározó országgyűlési választás lesz egy hónap múlva. A tét alig beláthatóan óriási.
Mégis, miért írunk egy távoli, kis választásról? Egyetlen mondat miatt – írja a blog.
Amikor Sarah Knafo ismertette a programját – tizenöt-húsz pontból állhatott –, mindent elsöprő ováció tulajdonképpen három gondolat kapott: az egyik a templomfelújítási program (25 év alatt a szocialista városvezetés erre semmit sem adott), a másik természetesen a biztonság (elképesztő a migránsbűnözés Párizsban), a harmadik pedig az a mondat, amikor Sarah Knafo csak annyit mondott: nem adjuk, nem küldjük a párizsiak pénzét messzi, idegen helyekre. Nem megy máshova.
– világított rá az összefüggésre az Ellenpont.
A négyezer ember a csarnokban értette, hogy miről beszél a főpolgármester-jelölt. Ukrajnáról. Egy férfi annyit mondott: ne zsaroljátok ki a pénzünket, ukránok! Majd többen azt kiabálták, hogy unjuk, ukránok! Ők sem akarnak fizetni az ukránoknak. Mi már régen megmondtuk: nem fizetünk – összegezte cikk főgondolatát az Ellenpont.
Borítókép: Sarah Knafo a francia Reconquete főpolgármester-jelöltje (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Macron a francia jelenlétet védelmi jellegűnek nevezte a közel-keleti háborúban, mialatt Olaszország kivonja egységeit Erbílből
Az olaszok elkerülnék a további konfrontációt.
Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap
Már kivégzéssel fenyegeti Orbán Viktort Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő.
Szijjártó Péter: Azt a magyar szuverenitást akarják elvenni, amelyért az 1848-as hősök az életüket adták
A Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely Magyarországot pontosan attól a szuverenitásától próbálja megfosztani a zsarolásával, amelyért az 1848-as hősök az életüket és a vérüket adták.
Trump döntése miatt háborog Zelenszkij és az EU vezetői is
Az orosz olajszankciók feloldása miatt aggódnak.
