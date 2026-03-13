Párizsfőpolgármester-jelöltEllenpont

Párizsban is nemet mondanak az ukrán pénzszivattyúra

Az Ellenpont cikke érdekfeszítő jelenségre hívta fel a figyelmet. Mint írják, a Reconquête kampányzáró nagygyűlést tartott Párizsban a vasárnapi francia önkormányzati választások előtt, ahol a párt főpolgármester-jelöltje, Sarah Knafo ismertette programját. A rendezvényen több ezer támogató előtt beszélt a biztonság, a templomfelújítás és a párizsiak pénzének védelme mellett. A felszólalás egyes mondatai – különösen az Ukrajnának szánt pénzek elutasítása – hatalmas ovációt váltottak ki a hallgatóságból, ami tökéletesen rímel a magyar kormány régóta képviselt álláspontjával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 18:17
Sarah Knafo a francia Reconquete főpolgármester-jelöltje Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kampányzáró nagygyűlést tartott Párizsban a vasárnapi, francia önkormányzati választások előtt a Reconquete, a nagy filozófus-esszéista, Eric Zemmour pártja. Párizsi főpolgármesterjelöltjük Sarah Knafo, egy 32 éves, elképesztően tehetséges nő – számolt be cikkében az Ellenpont.

Párizs ugyanúgy nem Franciaország, mint Budapest nem Magyarország. Franciaországban, ha elnökválasztás lenne, Marine Le Pen (vagy ha a baloldali bírók nem engedik indulni, akkor a fiatal pártelnök, Jordan Bardella) nyerne, nagy fölénnyel

 – húzta alá a médium.

Az Ellenpont rámutatott, hogy Párizsban viszont a baloldalhoz köthető figuráknak a főpolgármester-választáson közel háromnegyede van (Az Európai Néppárthoz tartozó LR például nem egy valódi jobboldali politikust indított, hanem Macron kultuszminiszternőjét). 

Marine Le Pen a vidékre koncentrál, teljesen logikusan, így a jobboldali emberek Zemmour jelöltjét támogatják Párizsban.

13-14 százalék körül áll a felmérések szerint (ezek minden bizonnyal valódi felmérések, tehát nem Hann Bandi bácsira kell gondolni) – hívta fel rá a figyelmet a lap. Az Ellenpont szerint a kampányzáró igazán tanulságos volt. A párizsi Dome-ban tartották, teljes teltház, és már a színpadkép árulkodó: a 60-as, 70-es évek kávézóinak teraszait idézték meg. A normális Párizs időszakát. 

Sarah Knafo másfél óráig beszélt, közben kétszer cirkuszoltak tüntetők, akik hamis regisztrációval elbújtak a teremben.

Az első rikácsolásukat nem lehetett érteni, néhány másodperc után kidobták őket, a nézőtéren többen úgy hallották, hogy Izraelt szidták. A második csoport – nagyjából tíz emberre kell gondolni – sima antifa-bűnözőkből állt, és a kommunista-muszlimbarát Mélenchon szólamait üvöltözték – írta a médium.

Az Ellenpont így folytatja:

Hogy ki lesz a párizsi főpolgármester, Párizson kívül teljesen logikusan senkit sem érdekel. Nálunk meg sorsdöntő, túlzás nélkül Európa jövőjét is meghatározó országgyűlési választás lesz egy hónap múlva. A tét alig beláthatóan óriási.

Mégis, miért írunk egy távoli, kis választásról? Egyetlen mondat miatt – írja a blog. 

Amikor Sarah Knafo ismertette a programját – tizenöt-húsz pontból állhatott –, mindent elsöprő ováció tulajdonképpen három gondolat kapott: az egyik a templomfelújítási program (25 év alatt a szocialista városvezetés erre semmit sem adott), a másik természetesen a biztonság (elképesztő a migránsbűnözés Párizsban), a harmadik pedig az a mondat, amikor Sarah Knafo csak annyit mondott: nem adjuk, nem küldjük a párizsiak pénzét messzi, idegen helyekre. Nem megy máshova.

– világított rá az összefüggésre az Ellenpont.

A négyezer ember a csarnokban értette, hogy miről beszél a főpolgármester-jelölt. Ukrajnáról. Egy férfi annyit mondott: ne zsaroljátok ki a pénzünket, ukránok! Majd többen azt kiabálták, hogy unjuk, ukránok! Ők sem akarnak fizetni az ukránoknak. Mi már régen megmondtuk: nem fizetünk – összegezte cikk főgondolatát az Ellenpont.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu