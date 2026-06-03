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A luxus szentélyei– A csillogás hét csodaövezete

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A Magyar Állami Operaház Székely Bertalan-termében mutatták be Oltványi Tamás A luxus szentélyei című könyvét. Az ötvenéves újságírói-televíziós múlttal rendelkező szerző producerként Antal Imre legendás, Szeszélyes évszakok című műsorával vált ismertté, de éveken át vezette a rendszerváltozáskor a Magyar Televízió Híradóját. Az utolsó tíz évben Oltványi Tamás a luxust kutatja, a világ legszebb tájait és az ott élő érdekes embereket mutatja be az olvasóknak az Indexben, producerként pedig az RTL HighLife című luxusmagazinjában. Több mint kilencven ország élménye és megszámlálhatatlan történet sűrűsödik össze a könyv lapjain.

Bényei Adrienn
2026. 06. 03. 15:00
Oltványi Tamás
Oltványi Tamás és Szellő István a kötet bemutatóján. Fotó: A szerző felvétele
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