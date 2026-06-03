Gazdák, figyelem! Fontos határidő közeleg, már csak pár napig lehet igényelni ezt a támogatást
2026. június 2- ig 133 275 kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek 71 százalékát, 94 366 darabot a kamarai falugazdászok segítségével. Az egységes kérelmek 2026. június 9-ig nyújthatók be szankciómentesen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra a kérelembeadással kapcsolatos ügyintézést.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!