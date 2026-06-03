Itt van Magyar Péter négy stratégiai hibája Berlinben

A politikus szerint Magyar Péter berlini útjának négy fontos tanulsága van. Ahogy fogalmazott:

(Magyar Péter) egyrészről feladta a magyar semlegesség politikáját az orosz–ukrán háborúban. Másrészről nyíltan Ukrajna oldalára állt. Harmadrészről feladta a magyar vétót, így elindulhatnak az uniós csatlakozási tárgyalások, megnyithatják az első fejezetet, negyedrészről pedig hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna óriási összegeket kap.

Rétvári Bence szerint ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásokból, a magyar közszolgáltatásokból fognak hiányozni. Hozzátette: ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket, és beáll a sorba.

Borítókép: Magyar Péter és a német kancellár (Fotó: AFP)