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Új korszak kezdődhet az azeri óriásmezőn: a Mol részesedésével elindult a földgáztermelés

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Jelentős mérföldkőhöz érkezett az Azeri–Chirag–Gunashli mező fejlesztése: a Mol-csoport és partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsán egyik legfontosabb szénhidrogén-lelőhelyén. A vállalat közleménye szerint ez az első alkalom, hogy kereskedelmi célú gáztermelés indul a világ legnagyobb olajmezői között számon tartott területen, ahol komoly földgázvagyon rejtőzhet

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 14:02
Forrás: Unsplash
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A két ország energetikai együttműködése tovább mélyülhet: 2025 decemberében a Mol és a SOCAR új kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást kötött az azerbajdzsáni Shamakhi–Gobustan régióban található szárazföldi területre. A projektben a Mol 65 százalékos operátori részesedéssel rendelkezik, míg a SOCAR 35 százalékot birtokol. A következő fejlesztési szakaszban, 2026-ban szeizmikus vizsgálatok és kutatófúrások indulhatnak.

 

Új nemzetközi együttműködésekre épít a Mol

A társaság jelenleg tíz országban rendelkezik kutatás-termelési érdekeltségekkel, és nyolc országban folytat aktív kitermelést, köztük Magyarországon, Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban és Egyiptomban.

A vállalat stratégiai célja, hogy a következő öt évben is fenntartsa legalább napi kilencvenezer hordó olajegyenértéknek megfelelő termelési szintjét. Ennek érdekében a Mol folyamatosan bővíti a nemzetközi kapcsolatrendszerét, és új partnerségeket keres.

Az elmúlt időszakban együttműködési megállapodásokat kötött

  • a kazah KazMunayGas, 
  • az azeri SOCAR, 
  • a török Turkish Petroleum, valamint 
  • a líbiai Nemzeti Olajvállalat társaságokkal. 

Az együttműködések célja a nemzetközi portfólió erősítése, az új kitermelési lehetőségek feltárása és a hosszú távú növekedési célok támogatása.

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