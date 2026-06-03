Új korszak kezdődhet az azeri óriásmezőn: a Mol részesedésével elindult a földgáztermelés

A két ország energetikai együttműködése tovább mélyülhet: 2025 decemberében a Mol és a SOCAR új kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást kötött az azerbajdzsáni Shamakhi–Gobustan régióban található szárazföldi területre. A projektben a Mol 65 százalékos operátori részesedéssel rendelkezik, míg a SOCAR 35 százalékot birtokol. A következő fejlesztési szakaszban, 2026-ban szeizmikus vizsgálatok és kutatófúrások indulhatnak.

Új nemzetközi együttműködésekre épít a Mol

A társaság jelenleg tíz országban rendelkezik kutatás-termelési érdekeltségekkel, és nyolc országban folytat aktív kitermelést, köztük Magyarországon, Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban és Egyiptomban.

A vállalat stratégiai célja, hogy a következő öt évben is fenntartsa legalább napi kilencvenezer hordó olajegyenértéknek megfelelő termelési szintjét. Ennek érdekében a Mol folyamatosan bővíti a nemzetközi kapcsolatrendszerét, és új partnerségeket keres.

Az elmúlt időszakban együttműködési megállapodásokat kötött

a kazah KazMunayGas,

az azeri SOCAR,

a török Turkish Petroleum, valamint

a líbiai Nemzeti Olajvállalat társaságokkal.

Az együttműködések célja a nemzetközi portfólió erősítése, az új kitermelési lehetőségek feltárása és a hosszú távú növekedési célok támogatása.