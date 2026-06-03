Közös fotón mutatjuk a hős kutató-mentőket, akik részt vettek a székesfehérvári házomlás mentési munkálataiban

Az Országos Mentőszolgálat hétfői tájékoztatása szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.