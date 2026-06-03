Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen a mentősök stabilizálni tudják a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.
Közös fotón mutatjuk a hős kutató-mentőket, akik részt vettek a székesfehérvári házomlás mentési munkálataiban
Egész nap azon dolgoztak, hogy a sérültet életben hozzák a felszínre.
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Az Országos Mentőszolgálat hétfői tájékoztatása szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.
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A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.
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