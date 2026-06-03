Árrobbanás vagy korrekció? – ekkora ingatlanvagyonnal rendelkeznek most a magyar háztartások

A lakásvagyon értéknövekedésében jelentős szerepet játszottak az állami lakástámogatási programok is. Az említett csokon túl a kedvezményes lakásáfa és a Babaváró hitel élénkítették a keresletet, illetve az otthonfelújítási támogatások is hozzájárultak a lakosság vagyonának növekedéséhez. A tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt az ingatlanbefektetés sok háztartás számára a bankbetéteknél kedvezőbb megtakarítási formává vált.

Jelentősen nőtt a magyar háztartások nem pénzügyi vagyona

A háztartások lakóingatlanban lévő vagyonának a 2010 és 2021 közötti évekre vonatkozó értékeit a nemzeti számlák adatai alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2023-as tanulmánya is közli. A 2022 és 2025 közötti évek értékei az előző évi adatok és a lakáspiaci árindex alapján, megfelelő korrekció alkalmazásával becsülhetőek.

2010 és 2025 között a lakosság lakásvagyona folyóáron majdnem az ötszörösére (pontosabban: 4,8-szorosára) növekedett. A lakásvagyon értéknövekedése így több mint 20 százalékkal meghaladta a lakásárak átlagos növekedését. Az eltérést elsősorban a lakásállomány bővülése és minőségjavulása magyarázza.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A vagyonérték az adott év GDP-jének százalékában is kifejezhető. A háztartások lakásvagyonának értéke GDP-arányosan 151 százalékról 229 százalékra emelkedett 2010 és 2025 között. Ez 78 százalékpontos növekedést jelent ebben az időszakban, ami több mint háromszorosa annak, amennyit a háztartások pénzügyi vagyona nőtt.

A magyar háztartások vagyonának legértékesebb részét a birtokolt lakóingatlanok alkotják. A vagyonstatisztikák a lakásállomány mellett nyilvántartják az egyéb ingatlanok, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységhez tartozó nem pénzügyi eszközök (mezőgazdasági földterületek, az állat- és növényállomány, a különféle gépek, berendezések, szoftverek és készletek) állományának alakulását is. A háztartások nem pénzügyi eszközei ezek összességét jelentik.

A magyar háztartások nem pénzügyi eszközökben lévő vagyona a GDP 174 százalékáról annak 266 százalékára nőtt 2010 és 2025 között. A háztartások birtokában lévő pénzügyi eszközök mennyisége ugyanebben az időszakban a GDP 115 százalékáról annak 137 százalékára nőtt az MNB adatai szerint, míg a GDP-arányos adósságállománya 44 százalékról 22 százalékra esett vissza.