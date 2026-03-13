Drón csapódott egy buszba Harkiv régióban, meghalt a sofőr

Orosz Lancet típusú drón csapódott egy autóbuszba az ukrajnai Harkiv régióban, a támadásban a sofőr meghalt, több utas pedig megsérült – számolt be róla a ZN.ua. A portál szerint a támadás péntek reggel történt a Kupjanszki járásban – írja az Origo.
A Harkiv megyei rendőrség tájékoztatása szerint a drón becsapódása következtében az 53 éves buszsofőr életét vesztette. A támadásban három nő – 44, 53 és 59 éves utas – valamint egy 73 éves helyi lakos megsérült.
A járművön összesen tizenöt utas tartózkodott, a sérülteket kórházba szállították – írja a portál.
