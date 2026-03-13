drónmeghalorosz-ukrán háborúbuszsofőrHarkiv

Drón csapódott egy buszba Harkiv régióban, meghalt a sofőr

Egy Lancet típusú orosz drón csapódott egy autóbuszba az ukrajnai Harkiv régióban, a támadásban a jármű sofőrje meghalt, több utas pedig megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 13:42
Képünk illusztráció Fotó: NINA LIASHONOK Forrás: NurPhoto
Orosz Lancet típusú drón csapódott egy autóbuszba az ukrajnai Harkiv régióban, a támadásban a sofőr meghalt, több utas pedig megsérült – számolt be róla a ZN.ua. A portál szerint a támadás péntek reggel történt a Kupjanszki járásban – írja az Origo.

Képünk illusztráció – Oroszország drónokkal támadta Ukrajnát
Illusztráció – Oroszország drónokkal támadta Ukrajnát (Fotó: AFP)

A Harkiv megyei rendőrség tájékoztatása szerint a drón becsapódása következtében az 53 éves buszsofőr életét vesztette. A támadásban három nő – 44, 53 és 59 éves utas – valamint egy 73 éves helyi lakos megsérült.

A járművön összesen tizenöt utas tartózkodott, a sérülteket kórházba szállították – írja a portál.

A robbanás lökéshulláma a környező lakóházakban is károkat okozott. Az ukrán hatóságok az ügyben háborús bűncselekmény gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást az ukrán büntető törvénykönyv 438. cikke alapján.

A ZN.ua emlékeztetett arra is, hogy február elején szintén dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt a Dnyipropetrovszki területen: akkor tizenkét ember meghalt, tizenhatan pedig megsérültek.

Néhány napja az orosz erők Dnyipro városát támadták meg drónokkal. Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov azt közölte, hogy a csapás következtében legalább nyolc épület rongálódott meg. „Dnyipróban legalább nyolc magas épület sérült meg az újabb orosz támadás következtében. Az épületekben több száz ablak betört” – írta Filatov. A Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy a támadásban tízen sérültek meg, köztük egy 12 éves fiú. Az egyik sérült nőt kórházba szállították.

Az orosz erők kedden hajnalban Harkivot is támadás alá vették, ahol családi házak rongálódtak meg, és több helyi lakos is megsérült.

Harkiv polgármestere, Ihor Terehov tájékoztatása szerint egy Shahed típusú drón csapódott be a Holodnohirszkij kerületben.

