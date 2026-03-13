tengerészveszélyIránPerzsa-öböl

Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben az iráni fenyegetések miatt

A Perzsa-öböl térségében, a Hormuzi-szoros körül kialakult háborús helyzet miatt hajók ezrei és több tízezer tengerész rekedt a tengeren vagy a kikötőkben. A beszámolók szerint drónok, rakéták és vadászgépek jelennek meg a hajók felett, miközben több legénység attól tart, hogy hamarosan az élelmiszer- és vízkészleteik is kifogynak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:49
Egy tengerész által küldött fotó egy lángoló iráni olajfinomítót ábrázol Fotó: BBC
Több ezer hajó és akár húszezer tengerész is a tengeren vagy a kikötőkben rekedhetett a Perzsa-öböl térségében az Irán körüli háborús helyzet miatt – írja a BBC. A beszámolók szerint az utóbbi napokban egyre több támadás történt hajók ellen a térségben, miután Irán azzal fenyegetőzött, hogy tüzet nyit minden olyan hajóra, amely megpróbál átkelni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. A szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen a globális olajszállítás jelentős része halad át.

Szállítmánykonténerek az iraki Umm Qasr kikötőben, a Perzsa-öböl partján
Szállítmánykonténerek az iraki Umm Qasr kikötőben, a Perzsa-öböl partján. Fotó: AFP

A BBC által megszólaltatott tengerészek szerint a helyzet rendkívül veszélyes. Egy pakisztáni matróz arról számolt be, hogy rendszeresen lát drónokat és rakétákat a hajója közelében.

Láttam iráni drónokat és cirkálórakétákat alacsonyan repülni. Vadászgépek hangját is halljuk, de nem tudjuk, melyik országhoz tartoznak

 – mondta.

Egy mianmari tengerész arról beszélt, hogy a harci gépek néha közvetlenül a fejük felett csapnak össze. – Ma reggel két vadászgép lőtt egymásra, miközben még dolgoztunk. Nincs búvóhely a hajón, csak be kellett rohannunk – fogalmazott.

A Bangladesi Kereskedelmi Tengerésztisztek Szövetségének elnöke, Anam Chowdhury szerint a térségben akár húszezer tengerész is rekedhetett. Mint mondta, eddig legalább hét hajót ért találat a konfliktus során.

A portál szerint már halálos áldozata is volt a támadásoknak: egy tengerész meghalt, amikor egy tankhajót ért találat, amelynek következtében kigyulladt a gépház.

A veszély mellett a hajók személyzete egyre súlyosabb ellátási gondokkal is szembesül. Több hajón korlátozni kellett az élelmiszert és az ivóvizet.

Egy dél-koreai kapitány arról beszélt, hogy hajójukon ugyan még van élelem, de az ivóvízkészletek miatt aggódnak. Más tengerészek szerint a korábban bőséges ellátást felváltotta a napi adagokra korlátozott étkezés.

A helyzetet tovább nehezítik a kommunikációs problémák is. A BBC szerint az iráni hatóságok korlátozták az internet- és telefonhálózatokat, így a tengerészek gyakran napokig nem tudnak kapcsolatba lépni a családtagjaikkal.

A navigáció sem mindig működik megfelelően: több kapitány arról számolt be, hogy a GPS-rendszerek időszakosan meghibásodnak, ami további veszélyt jelent a hajók számára.

A tengerészek attól tartanak, hogy a konfliktus hosszú távon is átalakíthatja a térség tengeri kereskedelmét. Egyikük úgy fogalmazott: ha egy hajót támadás ér, a rakományra és a hajóra van biztosítás, de az emberi életet nem lehet megfizetni.

Az emberi életet semmilyen biztosítás nem pótolhatja

 – mondta a BBC-nek az egyik tengerész.

 

Borítókép: Egy lángoló iráni olajfinomító (Fotó: BBC)

