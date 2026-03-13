Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben az iráni fenyegetések miatt

Több ezer hajó és akár húszezer tengerész is a tengeren vagy a kikötőkben rekedhetett a Perzsa-öböl térségében az Irán körüli háborús helyzet miatt – írja a BBC. A beszámolók szerint az utóbbi napokban egyre több támadás történt hajók ellen a térségben, miután Irán azzal fenyegetőzött, hogy tüzet nyit minden olyan hajóra, amely megpróbál átkelni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. A szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen a globális olajszállítás jelentős része halad át.

Szállítmánykonténerek az iraki Umm Qasr kikötőben, a Perzsa-öböl partján. Fotó: AFP

A BBC által megszólaltatott tengerészek szerint a helyzet rendkívül veszélyes. Egy pakisztáni matróz arról számolt be, hogy rendszeresen lát drónokat és rakétákat a hajója közelében.

Láttam iráni drónokat és cirkálórakétákat alacsonyan repülni. Vadászgépek hangját is halljuk, de nem tudjuk, melyik országhoz tartoznak

– mondta.