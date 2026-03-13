NémetországbenzinhiányLengyelország

Káosz az európai benzinkutakon, elképesztő döntésre szánták el magukat a németek

Egészen furcsa helyzet alakult ki a közel-keleti válság és a benzinárak emelkedésével. A német lakosok Lengyelországba járnak az olcsóbb tankolásért, a lengyelek azonban már Szlovákiában tankolnak, ugyanezen okok miatt. A határ mentén pedig könnyen benzinhiány alakulhat ki a szakértők szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 12:33
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Egészen furcsa jelenségre hívta fel a Brussel Signal a figyelmet, amit el is neveztek „benzinforgónak”. A közel-keleti válság szélesedésével az árak is folyamatosan nőnek, a németek pedig Lengyelországba, míg a lengyelek Szlovákiába járnak át tankolni, ez azonban hosszú távon problémákat okozhat. 

A németek Lengyelországba járnak, azonban a lengyelek is átjárnak tankolni a határ másik oldalára Szlovákiába
A németek Lengyelországba járnak, azonban a lengyelek is átjárnak tankolni a határ másik oldalára, Szlovákiába. Fotó: NurPhoto

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter március 9-én az RMF FM kereskedelmi rádióállomásnak elmondta, hogy a lengyel állami tulajdonú Orlen vállalat a Németországból Lengyelországba látogató ügyfelek számának jelentős növekedéséről számolt be. a miniszter azonban megnyugtatott mindenkit, hogy országos ellátási hiány egyelőre nem áll fenn. 

Ugyanakkor a határ menti benzinkutak valóban átmeneti hiánnyal küzdenek a határon túli tankolók miatt. 

Joanna Agatowska, Swinoujscie polgármestere hangsúlyozta, hogy a múlt hétvége óta a helyi benzinkutaknál megnőtt a németországi forgalom, mivel a benzin közel ötven eurócenttel drágább volt Németországban. Ez a különbség mára már elérte a hetven centet, ami harminc euró megtakarítást jelent egy ötvenliteres tank esetében.  

A polgármester szerint nem zavarja a német spórolás, azonban az ezzel járó elérhetőség kérdése nagyon is aggasztja. A politikus szerint a hatóságoknak lépéseket kell tennie a külföldi rendszámmal tankolás visszaszorítása érdekében, hiszen elsődlegesen a régió lengyel lakosságának a kiszolgálása a feladat. 

A német Deutsche Welle műsorszolgáltató szerint azonban a német vásárlók száma valószínűleg növekedni fog, mivel az Orlen hamarosan hétvégi üzemanyagár-akciókat vezet be, amelyeket széles körben hirdet a német médiában. Az üzemanyag-turizmus tekintetében azonban nem csak egyirányú forgalomról van szó. Amit a németek Lengyelországban tesznek, azt teszik a lengyelek Szlovákiában.

Lengyel médiajelentések szerint egy évtized óta először alacsonyabbak a benzinárak az euróövezethez tartozó Szlovákiában, mint Lengyelországban. Ezt részben a lengyel valuta euróval szembeni relatív ereje magyarázza. Ennek eredményeként a lengyel sofőrök átugranak a szlovák határon, hogy tankoljanak, csakúgy, mint a németek. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

