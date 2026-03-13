Káosz az európai benzinkutakon, elképesztő döntésre szánták el magukat a németek

Egészen furcsa jelenségre hívta fel a Brussel Signal a figyelmet, amit el is neveztek „benzinforgónak”. A közel-keleti válság szélesedésével az árak is folyamatosan nőnek, a németek pedig Lengyelországba, míg a lengyelek Szlovákiába járnak át tankolni, ez azonban hosszú távon problémákat okozhat.

A németek Lengyelországba járnak, azonban a lengyelek is átjárnak tankolni a határ másik oldalára, Szlovákiába. Fotó: NurPhoto

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter március 9-én az RMF FM kereskedelmi rádióállomásnak elmondta, hogy a lengyel állami tulajdonú Orlen vállalat a Németországból Lengyelországba látogató ügyfelek számának jelentős növekedéséről számolt be. a miniszter azonban megnyugtatott mindenkit, hogy országos ellátási hiány egyelőre nem áll fenn.