Orbán Viktor levelet írt minden nyugdíjasnak

„Az idősek helyzete Magyarország Kormánya számára becsületbeli ügy” – írta Orbán Viktor a levelében, amelyet a magyar nyugdíjasoknak küldött. A miniszterelnök felidézte, hogy a kormány 2010-ben kötött szövetséget az idősekkel, és azt ígérte: mindig kiáll a nyugdíjasok érdekei mellett. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kabinet visszaadta azokat a juttatásokat, amelyeket a korábbi kormányok elvettek, így újra jár a 13. havi nyugdíj.

A magyar emberek pénzét nem Ukrajna finanszírozására fordítják

A levélben arról is szó esik, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amelynek első részletét szintén februárban kapták meg az érintettek. Orbán Viktor kiemelte: a kabinet intézkedései – például a rezsivédelmi lépések és a januári rezsistop – hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar nyugdíjasok Európában a legalacsonyabb áram- és gázárakat fizessék.

A miniszterelnök a levélben megemlíti a Nők40 program lehetőségét, valamint a Gondosóra program működését is, amely – mint írta – már több mint egymillió nyugdíjasnak nyújt segítséget.

Orbán Viktor kiemelte, a kormány a háborús időszakban is az idősek biztonságát tartja szem előtt. A levélben úgy fogalmazott:

a magyar emberek pénzét nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyarok támogatására fordítják.

A miniszterelnök kifejtette, hogy Brüsszel és támogatói elvennék a 13. havi nyugdíjat, amit – mint írta – a kormány nem fog hagyni, és meg fogja védeni a nyugdíjakat.

A levél végén a kormányfő úgy fogalmazott: továbbra is számít a nyugdíjasok támogatására, és biztosította őket arról, hogy ők is számíthatnak a kormányra.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)