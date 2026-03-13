Itt van az idei Magyar Érdemrend Tisztikereszttel, Lovagkereszttel, Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszttel kitüntetett civilek teljes listája (2/2)

Hankó Balázs úgy fogalmazott: – A nemzetünk iránti szeretet acéloz meg bennünket. Ez a szeretet, ami űz, hajt bennünket, ezzel lehetünk büszkék egyetemeinkre, melyek ellenszélben is a nemzetközi élmezőnyt jelentő cél felé vitorláznak, mert szabadok. Hivatást adó szakképzésünkre, amely ma már Európa büszke harmadikja. Kiemelte: Nobel-díjas és leendő Nobel-díjas kutatóink az Élvonal programmal érkeznek haza, hozzájuk a legkiválóbb magyar tehetségek kapcsolódnak.

Fotó: Mirkó István

Mi a kultúránkban nem magyarkodunk, hanem azáltal és abban vagyunk igazán magyarok

– fogalmazott a miniszter.

A március 15. alkalmából átadott díjakról szólva kiemelte: az akkori 12 pont előtti kérdés ma talán még időszerűbb: Mit kíván a magyar nemzet? – A válasz nem változott: legyen béke, szabadság és egyetértés – mondta, hozzáfűzve: – Ezek azok a keretek, amelyek között a lelkeket megemelhetjük és a tudást építhetjük, óva, védve nemzetünket Kárpátaljától Székelyföldön és Erdélyen át, Felvidéktől Délvidékig.

Az ünnepi programban fellépett Molnár Levente és Mester Viktória operaénekes, Mester Dávid zongorakíséretével, valamint Pál István Szalonna és bandája, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, Tassonyi Balázs, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, továbbá Bársony Bálint szaxofonos-zeneszerző és Tar Gergely ütőhangszeres előadóművész. A díjazottak teljes listája:

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. BERTA ISTVÁN, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánhelyettese, a Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért alapítója,

BORSA MIKLÓSNÉ SEBESTÉNY KATALIN Liszt Ferenc-díjas táncművész, érdemes művész, a Magyar Táncművészeti Egyetem professor emeritusa, a Magyar Állami Operaház korábbi címzetes magántáncosa és balettmestere,

FODORNÉ MOLNÁR MÁRTA Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora,

DR. HAJNÓCZI PÉTER építészmérnök, a Magyar Építész Kamara alelnöke, korábbi elnöke, a Pest vármegyei Építész Kamara alelnöke, volt állami főépítész,

DR. HARGITTAY EMIL irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Universitas Kulturális Alapítvány elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa, Bölcsészettudományi Karának volt dékánhelyettese,

HORNOK SÁNDOR állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Állatorvostudományi Egyetem Állattudományi és Járványvédelmi Intézet Parazitológiai és Állattani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. HORVÁTH MIKLÓS TIBOR matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának volt dékánja, Matematika Intézetének korábbi igazgatója, egyetemi tanár,

DR. KÁLDI KRISZTINA kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője,

DR. KEMÉNYFI RÓBERT etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár,

DR. OLÁH JUDIT bőrgyógyász, klinikai onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, az Európai Dermato-Onkológiai Társaság, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság és a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja,

DR. PÁLI TIBOR LÁSZLÓ fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója, kutatócsoport-vezetője, népzenész,

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ AMAND kertészmérnök, növényvédő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője,

RADULY JÓZSEF, az Esély a XXI. században Művészeti Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány elnöke, volt önkormányzati képviselő,

DR. REUTER GÁBOR virológus, az orvosi mikrobiológia szakorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

SAS ISTVÁN népművelő-könyvtáros, a jászberényi Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója,

DR. STENGER-KOVÁCS CSILLA okleveles környezetkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának egyetemi tanára,

DR. SZTRIK JÁNOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem professor emeritusa,

DR. TÓTH TIBOR talajtani szakmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének professor emeritusa,

DR. VARGA GÁBOR orálbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának igazgatóhelyettese, Fogorvostudományi Karának egyetemi tanára,

DR. VELLEDITS FELICITÁSZ geológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének egyetemi tanára,

DR. ZSUPÁN EDINA klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója, a HUN-REN-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetője.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BABICS IMRE József Attila-díjas költő, író,

DR. BÁCSNÉ DR. BÁBA ÉVA, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának stratégiai és kommunikációs dékánhelyettese, Sportgazdasági és -menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

DR. BARTA JUDIT, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének egyetemi tanára,

DR. BIHARI PÉTER, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese, egyetemi docens,

BUJDOSÓNÉ DR. DANI ERZSÉBET könyvtárpedagógus, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója, a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense,

DR. CHRISTOPH W. SENSEN biológus, bioinformatikus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ főigazgatója és vezérigazgatója,

DANCSI ISTVÁN, a Dancsi és Társa Kft. ügyvezetője,

DR. FEHÉR ILDIKÓ művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, egyetemi docens,

GODA KRISZTINA Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró,

GUTOWSKI ROBERT Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja,

HAJAS ERVIN, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület volt polgármestere,

DR. HARTL ÉVA, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának egyetemi docense,

DR. HELTAI MIKLÓS GÁBOR, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

DR. IRSAY-NAGY BALÁZS JÁNOS egyiptológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa, a Johannita Segítő Szolgálat önkéntese,

JUHÁSZ SÁNDOR, a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója, volt önkormányzati képviselő,

KALMÁR ATTILA Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi docense,

DR. KELEMEN JÁNOS vegyész, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézetének tanszékvezető főiskolai tanára, a Kaposvári Egyetem volt oktatási rektorhelyettese,

DR. KISS JÓZSEF, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Növényvédelmi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, a Francia Mezőgazdasági Akadémia társtagja,

DR. KISZL PÉTER könyvtáros, közgazdász, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója és tanszékvezető egyetemi tanára,

KOKAS LÁSZLÓ Pro Architectura díjas belsőépítész tervező művész, vezetőtervező, a Kokas Műterem Építő-, Képző-, Ipar-, Fotóművészeti és Belsőépítész Kft. ügyvezetője,

DR. NÉMETH ZSOLT arc-, állcsont-, szájsebész, klinikai onkológus, implantológus, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának általános dékánhelyettese, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,

PALICH ETELKA, a Magyar Kormánytisztviselői Kar tiszteletbeli elnöke, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatóságának tagja, volt helyettes államtitkár,

PÓCZA ZOLTÁN, a kőszegi Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója,

DR. PONGRÁCZ ATTILA, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,

DR. PUREBL GYÖRGY pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának oktatási dékánhelyettese, Magatartástudományi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja, volt elnöke,

REICH MARGIT, a Magyar Táncművészeti Egyetem Dózsa Imre Táncművészképző Intézete Zongorakísérő Csoportjának mesteroktatója, címzetes egyetemi docense,

DR. RENDEKI SZILÁRD aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjának igazgatója, egyetemi adjunktus,

SIRKÓ LÁSZLÓ színművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja,

DR. SOMOGYI ANGÉLA, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja, egyetemi docens,

DR. SZABÓ ISTVÁN, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese, Műszaki Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, Mogyoród nagyközség önkormányzati képviselője,

DR. SZÉNÁSI SÁNDOR informatikus, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, a Selye János Egyetem Gazdasági és Informatikai Karának egyetemi tanára,

SZERVÁTIUSZ KLÁRA, a Szervátiusz Alapítvány elnöke,

SZŰCS JUDITH énekes, előadóművész,

DR. TÉLESSY ISTVÁN GÁBOR, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerészeti Intézetének címzetes egyetemi tanára,

TOLNAY ISTVÁN, a Pro Universitate Partium Alapítvány alapító tagja, alelnöke, a Partiumi Keresztény Egyetem volt igazgatótanácsi elnöke, nyugalmazott tanára és tanszékvezetője, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi tanügyi előadó tanácsosa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyetemi Tanácsának volt tagja,

DR. TÓTH MIKLÓS belgyógyász, endokrinológus, klinikai onkológus, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának egyetemi tanára, Geriátriai Tanszéki Csoportjának vezetője,

DR. TÓTH PÉTER történész, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense,

TÓTH TIBOR PÁL Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, tervezőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

DR. VARGA TAMÁS Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának dékánja, egyetemi docens,

DR. VÁRKONYI TAMÁS belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara Belgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,

DR. VÁRNAI PÉTER, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének graduális igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,

DR. WAGNER GYÖRGY gépészmérnök, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense,

WIEBER ORSOLYA író,

ZOLTÁN ERIKA előadóművész.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

AUKSZ ÉVA színművész,

CSONKA ANDRÁS színművész,

HÉRI JÓZSEF, a BKV Zrt. vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettese,

IKKER TIBOR, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. pályavasúti igazgatója,

KECSŐNÉ DR. GULYÁS MÁRIA, Kesznyéten község háziorvosa,

KERÉNYI MIKLÓS DÁVID Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosa,

DR. KOVÁCS GERGŐ PÉTER agrármérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési-tudományok Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi docens,

MESTER VIKTÓRIA, a Magyar Állami Operaház magánénekese,

NÁRAY ERIKA színművész, jazzénekes,

PELLER ANNA színművész,

RADICS GIGI énekes,

SCHVÉD NORBERT, a MÁV Rail Tours Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Vasúttörténeti Park vezetője,

SZŰCS JÓZSEFNÉ, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,

DR. TÓTH KATALIN, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézetének egyetemi adjunktusa,

TÜSKE ZSOLT építőmérnök, meliorációs üzemmérnök, a Pannonway Építő Kft. ügyvezetője,

VERMES TIMEA, a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetet át:

CSONKA FERENC népzene-pedagógus, zenekarvezető, prímás,

KECSKÉS JÓZSEF, az egykori gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója,

LIPTÁK ILDIKÓ színész-drámatanár, író, egyetemi oktató, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja,

PATAKI-TÓTH ESZTER táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Klasszikus Balett Tanszékének balettmestere, művésztanára,

SZINVAI PÁL szobrász, keramikus,

VARGA GÁBOR, a GYSEV CARGO Zrt. üzemviteli szakértője.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

GERÖLY KRISZTIÁN, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. szombathelyi állomásfőnöke,

HÁZI ZOLTÁN a Panoráma Tourist Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője,

SZÉNÁSI SZILVIA, az UCCU Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvány ügyvezető igazgatója és kuratóriumi tagja, a Polgár Alapítvány az Esélyekért kuratóriumi tagja,

SZENGYEL ISTVÁN hitoktató és néptáncpedagógus, a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes művészeti vezetője, a gödöllői Premontrei Iskolaközpont pedagógusa,

WITTMAYER ZSUZSANNA, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium nyugalmazott pedagógusa.

