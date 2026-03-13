Itt van az idei Érdemes Művészek, Jászai Mari-, Munkácsy Mihály- és Liszt Ferenc-díjasok teljes listája (1/2)

Hankó Balázs úgy fogalmazott: – A nemzetünk iránti szeretet acéloz meg bennünket. Ez a szeretet, ami űz, hajt bennünket, ezzel lehetünk büszkék egyetemeinkre, melyek ellenszélben is a nemzetközi élmezőnyt jelentő cél felé vitorláznak, mert szabadok. Hivatást adó szakképzésünkre, amely ma már Európa büszke harmadikja. Kiemelte: Nobel-díjas és leendő Nobel-díjas kutatóink az Élvonal programmal érkeznek haza, hozzájuk a legkiválóbb magyar tehetségek kapcsolódnak.

Fotó: Mirkó István

Mi a kultúránkban nem magyarkodunk, hanem azáltal és abban vagyunk igazán magyarok

– fogalmazott a miniszter.

A március 15. alkalmából átadott díjakról szólva kiemelte: az akkori 12 pont előtti kérdés ma talán még időszerűbb: Mit kíván a magyar nemzet? – A válasz nem változott: legyen béke, szabadság és egyetértés – mondta, hozzáfűzve: – Ezek azok a keretek, amelyek között a lelkeket megemelhetjük, és a tudást építhetjük, óva, védve nemzetünket Kárpátaljától Székelyföldön és Erdélyen át, Felvidéktől Délvidékig.

Az ünnepi programban fellépett Molnár Levente és Mester Viktória operaénekes, Mester Dávid zongorakíséretével, valamint Pál István Szalonna és bandája, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, Tassonyi Balázs, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, továbbá Bársony Bálint szaxofonos-zeneszerző és Tar Gergely ütőhangszeres előadóművész. A díjazottak teljes listája:

A magyar kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült:

BENKŐ PÉTER kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

DERZSI JÁNOS Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

DUKAY BARNABÁS Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész,

RUBOLD ÖDÖN Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:

ANTAL MÁTYÁS Liszt Ferenc-díjas karmester, karnagy, fuvolaművész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

BARABÁS MÁRTON DLA Munkácsy Mihály-díjas festő- és szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

BÁRSONY BÁLINT Erkel Ferenc-díjas szaxofonművész, zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

BOLDOCZKI GÁBOR DLA Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár,

FARKAS GÁBOR DLA Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építészmérnök, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

FELSMANN TAMÁS DLA Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus-művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

FÜREDI VILMOS Balázs Béla-díjas operatőr, producer, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

GAÁL JÓZSEF Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

HÉJA DOMONKOS Liszt Ferenc-díjas karmester,

HOMONNAY ZSOLT Jászai Mari-díjas színművész, rendező,

KOCSIS ENIKŐ Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus,

LUKÁCSI LÁSZLÓ Ferenczy Noémi-díjas üvegszobrász, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

PATAKI ANDRÁS Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg,

RUDOLF MIHÁLY DLA Kós Károly-, Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

SÁNTA GERGŐ ANDRÁS Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

SZATYOR GYŐZŐ Kós Károly-díjas népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

SZOLNOKI TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, művészeti vezető, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:

HÁY JÁNOS József Attila-díjas író, költő,

IANCU LAURA József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

VÖRÖS ISTVÁN József Attila-díjas író, költő, műfordító.

Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat vehetett át:

CZAKÓ JULIANNA, a Thália Színház színművésze,

EMBER MÁRK, az Erkel Színház színművésze,

GUBIK PETRA színművész, énekes előadóművész,

KATONA KINGA, a Nemzeti Színház színművésze,

KÉRI KITTY színművész, rendező, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézet Színházi Tanszék tanszékvezetője, művésztanár,

KISS DIÁNA, a Budapesti Operettszínház színművésze, a Magyar Állami Operaház operaénekese,

LAKLÓTH ALADÁR, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze,

TÖRŐCSIK FRANCISKA színművész.

A mozgókép területén végzett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjban részesült:

FAZEKAS ESZTER, a Nemzeti Filmintézet - Filmarchívum volt filmfelújítási és digitalizálási vezetője,

KEREK BÉLA, a Nemzeti Filmintézet kreatív producere,

OLÁH OTTÓ hangmérnök,

ZÁKONYI S. TAMÁS producer, rendező, a Flashback Kft. ügyvezető igazgatója.

A nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Sára Sándor-díjban részesült:

DR. TAKÓ SÁNDOR filmrendező, producer, a FilmHungary Kft. ügyvezetője.

Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:

BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ fotóművész,

MOLNÁR ZOLTÁN fotográfus.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült:

ELEKES ATTILA ANDRÉ grafikusművész, a Nemzeti Bélyegmúzeum művészeti vezetője,

PRIM JÓZSEF CSABA, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fém-ötvös restaurátor művésze,

RADNÓTI TAMÁS LAJOS belsőépítész, bútortervező, kurátor,

SIMON PÉTER BENCE tipográfus, tervezőgrafikus művész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi adjunktusa,

TÓTH LÁSZLÓ tervezőgrafikus.

Németh Lajos-díjban részesült:

DR. GESKÓ JUDIT, a Szépművészeti Múzeum tudományos munkatársa.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült:

BARÁTH FÁBIÁN szobrászművész, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium művésztanára, szakoktatója,

KATONA ZOLTÁN festőművész,

KIRÁLY GÁBOR festőművész,

KONDOR ATTILA festőművész,

MÁTRAI ERIK képzőművész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Kar egyetemi adjunktusa,

RICHTER SÁRA textilművész, képzőművész,

SZIGETI G CSONGOR képzőművész.

Kiemelkedő történeti irodalmi tevékenysége elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesült:

DR. CEY-BERT RÓBERT GYULA regényíró.

Kiemelkedő irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült:

BORBÉLY LÁSZLÓ író, a Magyar Művészeti Akadémia kommunikációs referense,

DOMONKOS LÁSZLÓ író, esszéista, közíró,

KOPPÁNY ZSOLT író, esszéista, kritikus,

DR. LUTTER IMRE Bánffy Miklós-díjas költő, szerkesztő, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke,

MURÁNYI SÁNDOR Olivér író,

OROSZ ISTVÁN Balázs Béla-, Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas író, költő, képzőművész, érdemes művész, a nemzet művésze,

SMID RÓBERT, PHD HABIL. író, irodalomtörténész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi oktatója,

DR. SOLTÉSZ MÁRTON irodalomtörténész, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tudományos főmunkatársa.

Gérecz Attila-díjban részesült:

LÉVAI ALIZ MÁRIA költő, a Mint teknős a páncélt verseskötet szerzője.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült:

KAKUK L. TAMÁS, az MTVA kiemelt szerkesztő-műsorvezetője,

KISS GÁBOR ISTVÁN, az Élvonal Alapítvány kommunikációs igazgatója,

SINKOVICS FERENC újságíró, publicista, a Magyar Demokrata főmunkatársa.

A táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesült:

KARA ZSUZSANNA balettművész, a Széchenyi István Egyetem Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium művészeti szakmai vezetője, a Magyar Műhely Általános Művelődési Központ mestertanára,

MEDVECZ JÓZSEF SÁNDOR balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem művésztanára,

SÁNTA-BÍRÓ ANNA Népművészet Ifjú Mestere díjas táncművész, a Honvéd Együttes - Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája.

Hortobágyi Károly-díjban részesült:

GRAESER JÓZSEF, a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ cirkuszszakmai igazgatója.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként Erkel Ferenc-díjban részesült:

BRANDENBURG ÁDÁM SÁNDOR zeneszerző, a Színház- és Filmművészeti Egyetem adjunktusa,

OTT REZSŐ zeneszerző, az Ott Rezső Zenei Szolgáltató Bt. ügyvezetője.

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült:

BOGNÁR SZILVIA Népművészet Ifjú Mestere díjas énekes előadóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára,

KÁLLAI ERNŐ hegedűművész, a Magyar Állami Operaház Zenekarának első koncertmestere,

a KEREKES BAND: Dr. Csarnó Ákos, Fehér Viktor, Fehér Zsombor Zsolt, Námor Csaba, Sohajda Péter,

SZILFAI MÁRTA, a Budapesti Operettszínház énekmestere,

SZŰCS MÁTÉ brácsaművész.

Szabolcsi Bence-díjban részesült:

KACZMARCZYK ADRIENNE zenetörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Könnyűzenei előadó-művészi tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült:

DEÁK BILL GYULA előadóművész,

KORDA GYÖRGY énekes, előadóművész,

SZANDI énekes, előadóművész.

Szakcsi Lakatos Béla-díjban részesült:

EGRI JÁNOS jazzbőgő- és basszusgitárművész,

OLÁH KRISZTIÁN előadóművész, zeneszerző, szakiskolai pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi oktatója.

Pro Cultura Hungarica-díjban részesült:

BERZE IMRE képzőművész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum muzeológusa, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék tanársegédje,

CSONKA ANDRÁS, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem programigazgatója,

DR. GAGYI BOTOND festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék adjunktusa,

DR. TÓTH-VAJNA ZSOMBOR Liszt Ferenc-díjas csembaló- és orgonaművész, karmester.