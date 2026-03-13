Török ÁramlatUkrajnaPutyintámadás

Török Áramlat elleni ukrán támadás: Putyin lépett

Vlagyimir Putyin elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott megbeszélésen a kritikus létesítmények védelmével kapcsolatos kérdésekről tárgyalt – közölte a Kreml sajtószolgálata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 15:19
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
„A mai napirenden a kritikus infrastruktúra védelmének további erősítéséhez szükséges intézkedések szerepelnek” – mondta Vlagyimir Putyin. A tanácskozáson beszámolót tartott Alekszandr Novak és Vitalij Szaveljev miniszterelnök-helyettes, valamint Irek Fajzullin építésügyi miniszter – írja a RIA Novosztyi.

A megbeszélésen jelen volt Andrej Belouszov védelmi miniszter, Valentyina Matvijenko és Vjacseszlav Volodin, a Föderációs Tanács, illetve az állami duma elnökei, Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke, Anton Vajno, az elnöki adminisztráció kabinetfőnöke, továbbá Szergej Nariskin és Alekszandr Bortnyikov, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR), illetve a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői. Részt vett még Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter, valamint Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára is.

Az elmúlt két hétben az ukrán fegyveres erők fokozott támadásokat hajtottak végre a dél-oroszországi gázinfrastruktúra ellen. Csütörtökön Kijev sikertelenül próbálta megtámadni a Török Áramlat vezetékhez tartozó Russzkaja kompresszorállomást, valamint a Kék Áramlat vezetékhez kapcsolódó Beregovaja kompresszorállomást.

A két vezeték a Fekete-tengeren keresztül szállít orosz gázt Törökországba, a Török Áramlat második ága pedig Dél- és Délkelet-Európa több országát is ellátja földgázzal.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte: a Kreml tudomásul vette a támadásokat.

Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők lépései felelőtlenek, mivel olyan létesítményeket vesznek célba, amelyek Törökország és más országok energiabiztonságát szolgálják.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

