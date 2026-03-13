Török Áramlat elleni ukrán támadás: Putyin lépett

A megbeszélésen jelen volt Andrej Belouszov védelmi miniszter, Valentyina Matvijenko és Vjacseszlav Volodin, a Föderációs Tanács, illetve az állami duma elnökei, Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke, Anton Vajno, az elnöki adminisztráció kabinetfőnöke, továbbá Szergej Nariskin és Alekszandr Bortnyikov, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR), illetve a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői. Részt vett még Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter, valamint Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára is.

Az elmúlt két hétben az ukrán fegyveres erők fokozott támadásokat hajtottak végre a dél-oroszországi gázinfrastruktúra ellen. Csütörtökön Kijev sikertelenül próbálta megtámadni a Török Áramlat vezetékhez tartozó Russzkaja kompresszorállomást, valamint a Kék Áramlat vezetékhez kapcsolódó Beregovaja kompresszorállomást.