Elég a gyűlölet áradásából! + videó

„Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik az ukránok. Vannak vörös vonalak, amelyeket sem a magánéletben, sem az üzletben, sem a politikában soha, semmilyen körülmények között nem lépünk át. Mások családjának, szeretteinek fenyegetése ilyen” – olvasható a Női Digitális Polgári Kör közleményében, amelyet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője tett közzé Facebook-oldalán.

A kommüniké rámutat: legalább ennyire felháborító, amikor magyar emberek az erről szóló hírek alatt nevetnek, sőt helyeselnek.

Elég a gyűlölet áradásából! Mi, nők – sokan édesanyák – tudjuk, mit jelent életet adni egy gyermeknek. Tudjuk, mit jelent nevelni, gondoskodni róluk, aggódni értük. Ami most történt, egy olyan határt lépett át, amellyel szemben csak egyféleképpen lehet megnyilvánulni: nyílt és egyértelmű elítéléssel

– olvasható a posztban, amely arra kér mindenkit: álljon ki a miniszterelnök és családja mellett. „Üzenjük meg az ukrán elnöknek és szövetségeseinek: egyetlen magyart sem fenyegethetnek! A békének és a szeretetnek nincs alternatívája. Ahogyan a szabad és szuverén magyar útnak sem, amelyet immár 16 éve járunk közösen” – olvasható a Női Digitális Polgári Kör (NDPK) közleményében.

A közlemény mellé egy videót is feltöltött Szentkirályi Alexandra, amelyben az NDPK neves tagjai, köztük Szentkirályi Alexandra és Vitályos Eszter is vállalt egy-egy mondatot.

Másokat halálosan megfenyegetni elfogadhatatlan. Orbán Viktor gyermekei és unokái több halálos fenyegetést is kaptak, mindezt csak azért, mert a miniszterelnök kiállt a magyar érdek mellett. Ezek a fenyegetések nem csak Orbán Viktor személyének, hanem minden magyar embernek szólnak, aki nem akarja mindenét feladni Ukrajnáért. Mi, nők, sokan édesanyák, tudjuk, hogy mit jelent aggódni a gyermekeinkért. Mélységesen elítéljük a történteket, és arra kérünk mindenkit, álljunk ki minél többen a magyar miniszterelnök mellett

– hangzik el a videóban.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az Orbán Viktort ért fenyegetések nem fogják a miniszterelnököt eltántorítani, attól, hogy a magyar érdekeket képviselje.