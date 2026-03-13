Szentkirályi AlexandraFazekas Csillakirály nóraDigitális Polgári KörOrbán ViktorVitályos Eszter

Elég a gyűlölet áradásából! + videó

Vannak vörös vonalak, amelyeket sem a magánéletben, sem az üzletben, sem a politikában soha, semmilyen körülmények között nem lépünk át, üzeni a Női Digitális Polgári Kör.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:57
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik az ukránok. Vannak vörös vonalak, amelyeket sem a magánéletben, sem az üzletben, sem a politikában soha, semmilyen körülmények között nem lépünk át. Mások családjának, szeretteinek fenyegetése ilyen” – olvasható a Női Digitális Polgári Kör közleményében, amelyet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője tett közzé Facebook-oldalán.

A kommüniké rámutat: legalább ennyire felháborító, amikor magyar emberek az erről szóló hírek alatt nevetnek, sőt helyeselnek. 

Elég a gyűlölet áradásából! Mi, nők – sokan édesanyák – tudjuk, mit jelent életet adni egy gyermeknek. Tudjuk, mit jelent nevelni, gondoskodni róluk, aggódni értük. Ami most történt, egy olyan határt lépett át, amellyel szemben csak egyféleképpen lehet megnyilvánulni: nyílt és egyértelmű elítéléssel

– olvasható a posztban, amely arra kér mindenkit: álljon ki a miniszterelnök és családja mellett. „Üzenjük meg az ukrán elnöknek és szövetségeseinek: egyetlen magyart sem fenyegethetnek! A békének és a szeretetnek nincs alternatívája. Ahogyan a szabad és szuverén magyar útnak sem, amelyet immár 16 éve járunk közösen” – olvasható a Női Digitális Polgári Kör (NDPK) közleményében.

A közlemény mellé egy videót is feltöltött Szentkirályi Alexandra, amelyben az NDPK neves tagjai, köztük Szentkirályi Alexandra és Vitályos Eszter is vállalt egy-egy mondatot.

Másokat halálosan megfenyegetni elfogadhatatlan. Orbán Viktor gyermekei és unokái több halálos fenyegetést is kaptak, mindezt csak azért, mert a miniszterelnök kiállt a magyar érdek mellett. Ezek a fenyegetések nem csak Orbán Viktor személyének, hanem minden magyar embernek szólnak, aki nem akarja mindenét feladni Ukrajnáért. Mi, nők, sokan édesanyák, tudjuk, hogy mit jelent aggódni a gyermekeinkért. Mélységesen elítéljük a történteket, és arra kérünk mindenkit, álljunk ki minél többen a magyar miniszterelnök mellett

 – hangzik el a videóban.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az Orbán Viktort ért fenyegetések nem fogják a miniszterelnököt eltántorítani, attól, hogy a magyar érdekeket képviselje.

Borítókép: Szentkirály Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (Forrás: MTI/Illyés Tibor)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
