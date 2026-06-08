Ukrajnabéketárgyalásfelmérés

Ukrajna békülne, európai katonákkal a frontvonalon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A megkérdezett ukránok nagyobb hányada támogatná a tűzszünetet Oroszországgal, ha továbbra is jelentős pénzügyi és harcászati támogatást kapna országuk a jövőben, illetve egy még vadabb forgatókönyv szerint, ha európai csapatokat telepítenének a frontvonal közelébe. A KIIS 2026-os felmérése szerint a támogatás jelentősen csökken a védelmi garanciák hiánya, illetve a külföldi erők Ukrajna frontvonalától távolabb állomásoztatása esetén.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 21:08
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026. május 7-i és június 3-i között végzett felmérés fókuszában az állt, hogy az ukrán társadalom milyen feltételek mellett fogadna el békét a jelenlegi harcvonal mentén.

Kutatóik négy eltérő forgatókönyvet állítottak össze, amelyeket a résztvevők véletlenszerű elosztás szerint kaptak meg egyenként. Mind a négy eset ugyanazon alapvetéseken nyugodott: a tűzszünet a mai frontvonal mentén jönne létre, Oroszország pedig ténylegesen fenn tartaná uralmát a megszállt területeken, hivatalos elismerés nélkül. Ez utóbbi kulcsfontosságú, hiszen korábbi méréseik eredményei alapján az ukránok számára ez megkerülhetetlen „vörös vonal”.

A kapott adatok egyértelmű képet mutatnak. A legnépszerűbb megoldás az, amely európai erők jelenlétét jelenti a frontvonal közvetlen közelében, ahol azok képesek lennének visszaverni egy esetleges, második orosz támadást. Ebben a helyzetben a válaszadók 61 százaléka támogatná a frontvonal mögötti békét, 33 százalék teljesen elutasítaná, hat százalék pedig nem tudott dönteni.

Más a helyzet, ha a külföldi katonák a harcvonaltól távolabb helyeznének el, és egy lehetséges második invázió során nem avatkoznának be a harcokba. Ilyenkor a támogatottság drasztikusan csökken: mindössze 42 százalék lenne hajlandó elfogadni a tűzszünetet. Negyvenkilenc százalék teljesen elutasítaná a javaslatot, tíz százalék pedig nem tudott állást foglalni, írta az MTI.

A legszembetűnőbb változást a biztonsági garanciák hiánya hozza. Amennyiben Ukrajna nem kap biztosítékokat, és jelentős pénz- vagy fegyverszállítás sem történik, akkor a megkérdezettek 61 százaléka teljesen elutasítaná a jelenlegi harcvonal mögötti békejavaslatot. Mindössze 32 százalék lenne hajlandó elfogadni, azt is főként vonakodva.

Ha a biztonsági garanciák anyagi és fegyveres támogatás formájában érkeznek nagy mennyiségben, akkor 53 százalék támogatná a frontvonal mentén létrejövő tűzszünetet. Ezzel szemben 37 százalék elutasítaná, de ilyenkor jóval többen lenne a mellette megszólalók, mint az ellenzők.

Anton Hruscetszkij, a KIIS ügyvezető igazgatója rámutat: az ukrán társadalom békére vágyik, tárgyalásokra képes, sőt még fájdalmas kompromisszumokra is kész. Ugyanakkor hangsúlyozza: „Teljesen elutasítják a kapitulációt és a bármilyen feltétel mellett kötött békét.

A nyomást Oroszországra kell helyezni, nem Ukrajnára. A harc folytatódik, és az ukránok elszántak a győzelemre” – fogalmazott Hruscetszkij.

NATO-fegyver sült el a lett határon

Hírt közöltünk arról, hogy újabb drónincidens borzolja a kedélyeket a kontinensen. Egy NATO-misszióban egy francia vadászgép lelőtt egy pilóta nélküli repülőeszközt Lettország légterében. A légtérsértés hétfőn történt, és a drón Oroszország felől lépett be a NATO-tagország légterébe. Az eset illeszkedik a keleti határ mentén történt hasonló biztonsági incidensek sorában. A lett hadsereg – anélkül, hogy megnevezte volna, melyik ország indította az eszközt – közölte, hogy az Oroszország felől lépett be az az országba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu