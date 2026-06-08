Ukrajna békülne, európai katonákkal a frontvonalon

A 2026. május 7-i és június 3-i között végzett felmérés fókuszában az állt, hogy az ukrán társadalom milyen feltételek mellett fogadna el békét a jelenlegi harcvonal mentén.

Kutatóik négy eltérő forgatókönyvet állítottak össze, amelyeket a résztvevők véletlenszerű elosztás szerint kaptak meg egyenként. Mind a négy eset ugyanazon alapvetéseken nyugodott: a tűzszünet a mai frontvonal mentén jönne létre, Oroszország pedig ténylegesen fenn tartaná uralmát a megszállt területeken, hivatalos elismerés nélkül. Ez utóbbi kulcsfontosságú, hiszen korábbi méréseik eredményei alapján az ukránok számára ez megkerülhetetlen „vörös vonal”.

A kapott adatok egyértelmű képet mutatnak. A legnépszerűbb megoldás az, amely európai erők jelenlétét jelenti a frontvonal közvetlen közelében, ahol azok képesek lennének visszaverni egy esetleges, második orosz támadást. Ebben a helyzetben a válaszadók 61 százaléka támogatná a frontvonal mögötti békét, 33 százalék teljesen elutasítaná, hat százalék pedig nem tudott dönteni.

Más a helyzet, ha a külföldi katonák a harcvonaltól távolabb helyeznének el, és egy lehetséges második invázió során nem avatkoznának be a harcokba. Ilyenkor a támogatottság drasztikusan csökken: mindössze 42 százalék lenne hajlandó elfogadni a tűzszünetet. Negyvenkilenc százalék teljesen elutasítaná a javaslatot, tíz százalék pedig nem tudott állást foglalni, írta az MTI.

🇺🇦❗️60% of Ukrainians are ready to support a ceasefire along the current front line if the country's security is guaranteed by European troops, 33% against, - KIIS poll



Ukrainians were offered 4 scenarios for a ceasefire along the current front line without recognizing the… pic.twitter.com/MO21N6AfGJ — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) June 8, 2026

A legszembetűnőbb változást a biztonsági garanciák hiánya hozza. Amennyiben Ukrajna nem kap biztosítékokat, és jelentős pénz- vagy fegyverszállítás sem történik, akkor a megkérdezettek 61 százaléka teljesen elutasítaná a jelenlegi harcvonal mögötti békejavaslatot. Mindössze 32 százalék lenne hajlandó elfogadni, azt is főként vonakodva.

Ha a biztonsági garanciák anyagi és fegyveres támogatás formájában érkeznek nagy mennyiségben, akkor 53 százalék támogatná a frontvonal mentén létrejövő tűzszünetet. Ezzel szemben 37 százalék elutasítaná, de ilyenkor jóval többen lenne a mellette megszólalók, mint az ellenzők.

Anton Hruscetszkij, a KIIS ügyvezető igazgatója rámutat: az ukrán társadalom békére vágyik, tárgyalásokra képes, sőt még fájdalmas kompromisszumokra is kész. Ugyanakkor hangsúlyozza: „Teljesen elutasítják a kapitulációt és a bármilyen feltétel mellett kötött békét.

A nyomást Oroszországra kell helyezni, nem Ukrajnára. A harc folytatódik, és az ukránok elszántak a győzelemre” – fogalmazott Hruscetszkij.