Kényszerleszállás közben kisodródott és felrobbant egy repülő + videó

A fedélzeten tartózkodó két pilóta Erick Javier Diago és Rudy Ghazal meghaltak a repülőgép-szerencsétlenségben, a gép utasokat nem szállított. A dominikai polgári légügyi hatóság vizsgálatot indított a baleset okának megállapítására. Mivel amerikai lajstromjelű repülőgépről van szó, várhatóan az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is bekapcsolódik a vizsgálatba.

Borítókép: Halálos repülőgép-szerencsétlenség történt a Dominikai Köztársaságban (Forrás: X)