Halálos repülőgép-szerencsétlenség Horvátországban: ismert vállalkozó is van az áldozatok között
Csütörtökön lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Medulin közelében, a fedélzetén utazó négy személy életét vesztette. Az áldozatok között azonosítottak egy ismert osztrák vállalkozót is. A Beechcraft G36 Bonanza típusú gép Ausztriából tartott Isztria felé, ám a leszállás előtt néhány száz méterrel – eddig ismeretlen okból – eltűnt a radarról. A horvát és osztrák hatóságok közös vizsgálatot indítottak.
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