Lesújtott a természet haragja a Fülöp-szigetekre, cunami és földrengés rombolt

General Santos városában több épület összeomlott, és a kulcsfontosságú infrastruktúra is károkat szenvedett.
Egy tengerparti faluban a cunami is pusztított. A rengés hatását a térség több országában is érzékelték: kisebb hullámokat mértek Indonéziában, Palaun és egészen Dél-Japánig.
Ez egy jelentős földrengés
– figyelmeztetett Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet vezetője, aki arra kérte a lakosságot, hogy csak szakértői ellenőrzés után térjenek vissza a megrongálódott épületekbe az utórengések veszélye miatt.
A több mint hétszázezer lakosú General Santos a térség egyik gazdasági központja, különösen a tonhalexportban.
A rengés epicentruma Mindanao szigete közelében, a tenger alatt volt, mintegy 33 kilométeres mélységben, Sarangani tartomány közelében.
Ferdinand Marcos Jr. elnök felfüggesztette az oktatást, és azonnali beavatkozásra utasította a katasztrófavédelmi szerveket.
A cunamiveszély a rengés után mintegy öt órával nagyrészt megszűnt, a riasztást délutánra feloldották. Zamboanga del Sur egyik falujában hat, cölöpökre épült ház rongálódott meg a hullámok miatt.
A halálos áldozatok többsége összeomló épületek és földcsuszamlások következtében vesztette életét. General Santosban hét ember halt meg, több kisebb épület – köztük egy hamburgerező – is megsemmisült. Más térségekben lehulló törmelék, egy megrongálódott mecset és földcsuszamlások okoztak haláleseteket.
A hatóságok egy összeomlott kétszintes iskola romjai között rekedt diákokról szóló jelentéseket is vizsgálják. A rendőrség szerint legalább 12 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok több helyszínen is zajlanak. Több mint száz diák sérült meg könnyebben a reggeli iskolai rendezvényeken, néhányan pánik miatt ájultak el.
A General Santos-i repülőteret ideiglenesen lezárták, 17 belföldi járatot töröltek.
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