Fülöp-szigetekföldrengéssérülteket

Lesújtott a természet haragja a Fülöp-szigetekre, cunami és földrengés rombolt

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Több mint egy tucat ember meghalt, százak sérültek meg, amikor erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. A földmozgást cunami követte, amely több part menti településen is károkat okozott, miközben épületek omlottak össze és ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 11:19
Összeomló épület
Összeomló épület Forrás: AFP
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General Santos városában több épület összeomlott, és a kulcsfontosságú infrastruktúra is károkat szenvedett.

Egy tengerparti faluban a cunami is pusztított. A rengés hatását a térség több országában is érzékelték: kisebb hullámokat mértek Indonéziában, Palaun és egészen Dél-Japánig.

Ez egy jelentős földrengés

– figyelmeztetett Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet vezetője, aki arra kérte a lakosságot, hogy csak szakértői ellenőrzés után térjenek vissza a megrongálódott épületekbe az utórengések veszélye miatt.

A több mint hétszázezer lakosú General Santos a térség egyik gazdasági központja, különösen a tonhalexportban. 

A rengés epicentruma Mindanao szigete közelében, a tenger alatt volt, mintegy 33 kilométeres mélységben, Sarangani tartomány közelében.

Ferdinand Marcos Jr. elnök felfüggesztette az oktatást, és azonnali beavatkozásra utasította a katasztrófavédelmi szerveket. 

A cunamiveszély a rengés után mintegy öt órával nagyrészt megszűnt, a riasztást délutánra feloldották. Zamboanga del Sur egyik falujában hat, cölöpökre épült ház rongálódott meg a hullámok miatt.

A halálos áldozatok többsége összeomló épületek és földcsuszamlások következtében vesztette életét. General Santosban hét ember halt meg, több kisebb épület – köztük egy hamburgerező – is megsemmisült. Más térségekben lehulló törmelék, egy megrongálódott mecset és földcsuszamlások okoztak haláleseteket.

A hatóságok egy összeomlott kétszintes iskola romjai között rekedt diákokról szóló jelentéseket is vizsgálják. A rendőrség szerint legalább 12 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok több helyszínen is zajlanak. Több mint száz diák sérült meg könnyebben a reggeli iskolai rendezvényeken, néhányan pánik miatt ájultak el. 

A General Santos-i repülőteret ideiglenesen lezárták, 17 belföldi járatot töröltek.

Egy helyi rádióállomásnak otthont adó épület részben összeomlott, a dolgozók azonban sértetlenül kimenekültek. Más épületekről lehulló törmelék parkoló járműveket rongált meg.

A cunamihullámok magassága több helyen elérte az egy métert, egyes pontokon pedig az 1,4 métert is. A rengést Malajziában is érezni lehetett, Indonéziában és Palaun szintén mértek hullámokat, Japánban pedig kisebb, húsz centiméteres vízszint-emelkedést regisztráltak.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ezért gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések. Az országot évente mintegy húsz tájfun és trópusi vihar is sújtja.

 

Borítókép: Összeomló épület (Fotó: AFP)

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