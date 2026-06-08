Lesújtott a természet haragja a Fülöp-szigetekre, cunami és földrengés rombolt

General Santos városában több épület összeomlott, és a kulcsfontosságú infrastruktúra is károkat szenvedett.

Egy tengerparti faluban a cunami is pusztított. A rengés hatását a térség több országában is érzékelték: kisebb hullámokat mértek Indonéziában, Palaun és egészen Dél-Japánig.

Ez egy jelentős földrengés

– figyelmeztetett Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet vezetője, aki arra kérte a lakosságot, hogy csak szakértői ellenőrzés után térjenek vissza a megrongálódott épületekbe az utórengések veszélye miatt.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

A több mint hétszázezer lakosú General Santos a térség egyik gazdasági központja, különösen a tonhalexportban.

A rengés epicentruma Mindanao szigete közelében, a tenger alatt volt, mintegy 33 kilométeres mélységben, Sarangani tartomány közelében.

Ferdinand Marcos Jr. elnök felfüggesztette az oktatást, és azonnali beavatkozásra utasította a katasztrófavédelmi szerveket.

A cunamiveszély a rengés után mintegy öt órával nagyrészt megszűnt, a riasztást délutánra feloldották. Zamboanga del Sur egyik falujában hat, cölöpökre épült ház rongálódott meg a hullámok miatt.

A halálos áldozatok többsége összeomló épületek és földcsuszamlások következtében vesztette életét. General Santosban hét ember halt meg, több kisebb épület – köztük egy hamburgerező – is megsemmisült. Más térségekben lehulló törmelék, egy megrongálódott mecset és földcsuszamlások okoztak haláleseteket.

A hatóságok egy összeomlott kétszintes iskola romjai között rekedt diákokról szóló jelentéseket is vizsgálják. A rendőrség szerint legalább 12 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok több helyszínen is zajlanak. Több mint száz diák sérült meg könnyebben a reggeli iskolai rendezvényeken, néhányan pánik miatt ájultak el.

A General Santos-i repülőteret ideiglenesen lezárták, 17 belföldi járatot töröltek.