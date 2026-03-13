A balliberálisok tagadni próbálják az Orbán Viktor családját ért fenyegetést

„Itt az igazság Orbán Viktor gyerekeinek és unokáinak életveszélyes fenyegetéséről. A balliberális oldal ezt tagadja” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóban részletesen kifejtette, hogy a balliberálisok először azt mondták, nincsen semmilyen fenyegetés, a felvétel pedig mesterséges intelligenciával készült.

Majd megjegyezte, amikor már világos volt, hogy nem mesterséges intelligenciáról van szó, hanem az ukrán tábornok fenyegetése valós, akkor meg azt mondták, hogy nem is fenyegette meg valójában a tábornok a miniszterelnök gyerekeit és unokáit.

Menczer Tamás felidézte a fenyegetőző ukrán tábornok szavait, miszerint Orbán Viktor miniszterelnöknek vannak gyermekeik és unokáik.

Majd azt mondta az ukrán tábornok, hogy a tragikus sorsuk és hozzátartozóik sorsának enyhítése érdekében javasolja, hogy térden állva könyörögjenek az ukrán népnek.

Egészen világos, amit ez az ukrán titkosszolgálati tábornok mond. Életveszélyesen többször megfenyegeti a magyar miniszterelnök gyerekeit és unokáit.

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Kiemelte, hogy amikor a kormányfőt fenyegetik, akkor mindenkit fenyegetnek, mert bele akarják tolni Magyarországot a háborúba.

Álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé

– húzta alá Menczer.

