fidesz - kdnporbán viktorunoka

A balliberálisok tagadni próbálják az Orbán Viktor családját ért fenyegetést

Menczer Tamás a közösségi oldalán tette helyre a balliberális oldalt, miután tagadni próbálták annak az ukrán titkosszolgálati tábornoknak az állításait, aki Orbán Viktor családját fenyegette. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint amikor a kormányfőt fenyegetik, akkor mindenkit fenyegetnek, mert bele akarják tolni Magyarországot a háborúba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Itt az igazság Orbán Viktor gyerekeinek és unokáinak életveszélyes fenyegetéséről. A balliberális oldal ezt tagadja” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóban részletesen kifejtette, hogy a balliberálisok először azt mondták, nincsen semmilyen fenyegetés, a felvétel pedig mesterséges intelligenciával készült.

Majd megjegyezte, amikor már világos volt, hogy nem mesterséges intelligenciáról van szó, hanem az ukrán tábornok fenyegetése valós, akkor meg azt mondták, hogy nem is fenyegette meg valójában a tábornok a miniszterelnök gyerekeit és unokáit. 

Menczer Tamás felidézte a fenyegetőző ukrán tábornok szavait, miszerint Orbán Viktor miniszterelnöknek vannak gyermekeik és unokáik.

Majd azt mondta az ukrán tábornok, hogy a tragikus sorsuk és hozzátartozóik sorsának enyhítése érdekében javasolja, hogy térden állva könyörögjenek az ukrán népnek. 

Egészen világos, amit ez az ukrán titkosszolgálati tábornok mond. Életveszélyesen többször megfenyegeti a magyar miniszterelnök gyerekeit és unokáit. 

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Kiemelte, hogy amikor a kormányfőt fenyegetik, akkor mindenkit fenyegetnek, mert bele akarják tolni Magyarországot a háborúba. 

Álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé

– húzta alá Menczer.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
