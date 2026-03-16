Lengyel politikus: Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt

Felidézte, hogy miután Magyarország miniszterelnöke blokkolta a 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának, a tábornok a tévében azt mondta:

Tudjuk, hol lakik, hol alszik, hol issza a sört, bort, hol tölti az idejét, sőt kivel találkozik és így tovább. Orbán gondoljon az öt gyermekére, hat unokájára!

Hozzátette, hogy az ukrán tábornok ezt éppen akkor tette, amikor Ukrajnában kitört egy újabb botrány, és a főszerepben… a kollégái, azaz a katonák voltak. Az államot kirabolták a katonai erődítmények építése során, és így több mint 14 millió hrivnyát sikkasztottak el.

És hogyan mernek ezek az emberek pénzt követelni mindenkitől körülöttük, és halálosan fenyegetni más vezetőket, miközben ők maguk lopnak milliókat?

– folytatta a politikus, akit a Do Rzeczy idézett.