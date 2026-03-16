Lengyel politikus: Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt

A Konföderáció EP-képviselője azt nyilatkozta nemrég, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök példátlan lépést tett azzal, hogy kormánya beperelte az Európai Unió Bíróságát jogellenes döntései miatt – írja a Tűzfalcsoport. Friss bejegyzésében Zajaczkowska-Hernik nyíltan bírálja Ukrajnát a korrupció miatt, és elítéli az Orbán Viktor elleni fenyegetéseket, amelyek a magyar–ukrán olajvita nyomán alakultak ki. Szerinte Ukrajna emiatt nem érdemli meg az EU- és NATO-tagságot.
Az EP-képviselő azt írta:
Ez egy állam vagy maffia? Zelenszkij elnök után most az egykori ukrán tábornok és SBU-tiszt, Hrihorij Omelcsenko fenyegeti Orbán miniszterelnököt és családját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!