Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Lengyel politikus: Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt

Egy lengyel jobboldali politikusnő határozottan kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Ewa Zajaczkowska-Hernik azt mondta, Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt és nincs helye sem az EU-ban, sem a NATO-ban. Felidézte, hogy Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán tábornok nyilvánosan fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, miután Magyarország blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának. A politikus szerint felháborító, hogy Brüsszel hallgat.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 03. 16. 18:41
A Konföderáció EP-képviselője azt nyilatkozta nemrég, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök példátlan lépést tett azzal, hogy kormánya beperelte az Európai Unió Bíróságát jogellenes döntései miatt – írja a Tűzfalcsoport. Friss bejegyzésében Zajaczkowska-Hernik nyíltan bírálja Ukrajnát a korrupció miatt, és elítéli az Orbán Viktor elleni fenyegetéseket, amelyek a magyar–ukrán olajvita nyomán alakultak ki. Szerinte Ukrajna emiatt nem érdemli meg az EU- és NATO-tagságot.

Ewa Zajaczkowska-Hernik szerint Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt (Fotó: AFP)

Az EP-képviselő azt írta: 

Ez egy állam vagy maffia? Zelenszkij elnök után most az egykori ukrán tábornok és SBU-tiszt, Hrihorij Omelcsenko fenyegeti Orbán miniszterelnököt és családját.

Felidézte, hogy miután Magyarország miniszterelnöke blokkolta a 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának, a tábornok a tévében azt mondta

Tudjuk, hol lakik, hol alszik, hol issza a sört, bort, hol tölti az idejét, sőt kivel találkozik és így tovább. Orbán gondoljon az öt gyermekére, hat unokájára!

Hozzátette, hogy az ukrán tábornok ezt éppen akkor tette, amikor Ukrajnában kitört egy újabb botrány, és a főszerepben… a kollégái, azaz a katonák voltak. Az államot kirabolták a katonai erődítmények építése során, és így több mint 14 millió hrivnyát sikkasztottak el.

És hogyan mernek ezek az emberek pénzt követelni mindenkitől körülöttük, és halálosan fenyegetni más vezetőket, miközben ők maguk lopnak milliókat? 

– folytatta a politikus, akit a Do Rzeczy idézett.

Ewa Zajaczkowska-Hernik X-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a hatalom csúcsait érintő korrupciós botrányoknak nincs vége, és még Volodimir Zelenszkij legközelebbi emberei is érintettek bennük. Emlékeztetett: Orbán miniszterelnök blokkolta az uniós milliárdokat Ukrajnának válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olaj Magyarországra folyik. 

Így a magyar miniszterelnök védi polgárai érdekeit, akik nem akarnak drágább üzemanyagot. Erre Zelenszkij katonai erővel kezdte fenyegetni, most pedig ugyanezt teszi az ukrán tábornok és titkosszolgálati tiszt, aki még a magyar miniszterelnök családját is fenyegeti.

Felidézte, hogy válaszul Viktor Orbán közvetlenül Ukrajna elnökéhez fordult és kijelentette: Volodimir Zelenszkij! Hagyják abba a ijesztgetést és zsarolást! Magyarországgal ez nem fog menni!

Orbán Viktor családját is megfenyegették, Brüsszel viszont hallgat

A folytatásban a jobboldali politikusnő kifejtette: fenyegetik a magyar kormányt, fenyegetik a miniszterelnököt, sőt a családját is. Komolyan vesszük ezeket a fenyegetéseket, de nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Magyarország elég erős ahhoz, hogy megvédje magát, és mi áttörjük az olajblokádot – hangsúlyozza Ewa Zajaczkowska-Hernik. Kijelentette, hogy Ukrajna hozzáállását Magyarországgal szemben el kellene ítélnie az összes EU-országnak és a Von der Leyen Európai Bizottságnak. Majd felháborodásának adott hangot, hogy eközben a bizottság úgy döntött, hogy figyelmezteti Zelenszkijt és… ennyi. 

Szégyen. Soha nem fogom támogatni egy korrupt és másokat fenyegető Ukrajna felvételét az EU-ba és a NATO-ba!

– szögezte le.

Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel politikus, történész, újságíró és történelemtanár, 2024 óta az Európai Parlament képviselője a jobboldali Konfederacja színeiben. Tagja a Polgári Szabadságjogok, Igazságügy és Belügyi Bizottságnak (LIBE), valamint más delegációkban is tevékenykedik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
