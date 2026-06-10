Deschamps Mbappéra tesz fel mindent a vb-n, de bízik a varázsszó erejében is

Didier Deschamps szerint Kylian Mbappe kiváló csapatkapitány. Fotó: AFP

Mbappé vállalja a vezető szerepet a pályán kívül is. Tudja, hogy amikor beszél, nem a saját nevében beszél, hanem az összes játékos nevében. Ő a kapitányunk, de mielőtt az lett, figyelt és tanult. Nem ugyanaz a karaktere, mint Hugónak Lorisnak. Más a személyisége

– mondta el a Real Madrid játékosáról a franciák szövetségi kapitánya, aki megvédte azt a döntését, hogy a támadójátékot a 27 éves támadó köré szervezte. – Biztos én vagyok a buta, és biztosan sok alkalmatlan edző volt, aki Mbappét a támadások középpontjába helyezte azokban a csapatokban, amelyekben játszott. Az elmúlt két évben a Real Madridnál és az utolsó évében a PSG-nél is, azaz már három éve középcsatárként játszik – nyilatkozta Deschamps. Mbappé erre a világbajnokságra egyébként úgy érkezik meg, hogy mindössze egyetlen góllal van lemaradva Olivier Giroud-tól, aki már 57 gólt rúgott a francia labdarúgó-válogatottban.

Deschamps egyébként nehéz döntés előtt áll a támadósort összeállításában, mivel olyan extraklasszis játékosok közül kell választania, mint Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Ousmane Dembélé (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) és Maghnes Akliouche (Monaco)

A 2022-es világbajnokságon is négy kezdő csatárunk volt. A legnehezebb a frusztráció kezelése azoknál, akik nem lesznek kezdők. Ezt mindig nehéz elfogadni, mert minden játékos azt gondolja, hogy jobb, mint aki előtte játszik. Kérdezzenek meg bármelyik profi focistát, és azt mondja: »Ez verseny? Persze, ez az élet része« – de csak addig, amíg nem őt érinti közvetlenül, mert akkor sokkal nehezebb elfogadnia ezt

– mondta el a francia válogatott edzője. A franciák az I csoportban Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csatáznak majd a továbbjutásért, az első meccsüket június 16-án, kedden játsszák Szenegállal.