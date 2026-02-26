Ukrajna Brüsszel felszólítására blokkolja a Barátság kőolajvezetéket annak érdekében, hogy eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – jelentette ki Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.
Ukrajna bevallotta: Brüsszel utasított az olajblokádra, Orbán Viktor eltávolítására
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint Kijev az Európai Bizottság ösztönzésére blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel nehéz helyzetbe hozza Magyarországot és gyengítse Orbán Viktor kormányát. A TASZSZ-nak adott interjúban azt állította: a lépés célja hiány és elégedetlenség előidézése, amely politikai következményekkel járhat Budapesten.
Kijev nem saját döntéséből, hanem az Európai Bizottság utasítására állította le a szállításokat, amely Orbán választási vereségét szorgalmazza, és a kijevi rezsimen keresztül megpróbál nehézségeket okozni Magyarország kőolajtermék-ellátásában, hiányt, elégedetlenséget és így tovább kiváltva. Tehát ez nem az ő döntése volt
– fogalmazott.
Azarov hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték Kijev általi blokkolásának teljes története az Európai Bizottság kezdeményezésére indult, és állítása szerint kizárólag az a célja, hogy megakadályozza Orbán győzelmét.
Tatárföld bejelentette, hogy a csővezeték valamennyi javítási munkálata befejeződött, és készen állnak a szállítás újraindítására. Nehéz megmondani, hogy most mire fog hivatkozni a kijevi rezsim, ezt majd meglátjuk
– tette hozzá.
Magyarország és Szlovákia az Európai Unió álláspontjától eltérően nem mondott le a kedvező árú orosz energiaszállításokról. Ukrajna ugyanakkor blokkolta a területén áthaladó Barátság kőolajvezetéket, amelyet ezekhez a szállításokhoz használtak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
