Kijev nem saját döntéséből, hanem az Európai Bizottság utasítására állította le a szállításokat, amely Orbán választási vereségét szorgalmazza, és a kijevi rezsimen keresztül megpróbál nehézségeket okozni Magyarország kőolajtermék-ellátásában, hiányt, elégedetlenséget és így tovább kiváltva. Tehát ez nem az ő döntése volt