Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást

UkrajnaBrüsszelOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékMagyarország

Ukrajna bevallotta: Brüsszel utasított az olajblokádra, Orbán Viktor eltávolítására

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint Kijev az Európai Bizottság ösztönzésére blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, hogy ezzel nehéz helyzetbe hozza Magyarországot és gyengítse Orbán Viktor kormányát. A TASZSZ-nak adott interjúban azt állította: a lépés célja hiány és elégedetlenség előidézése, amely politikai következményekkel járhat Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 17:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EUrópai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Ukrajna Brüsszel felszólítására blokkolja a Barátság kőolajvezetéket annak érdekében, hogy eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – jelentette ki Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.

Ukrajna Brüsszel felszólítására blokkolja a Barátság kőolajvezetéket annak érdekében, hogy eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktor magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)

Kijev nem saját döntéséből, hanem az Európai Bizottság utasítására állította le a szállításokat, amely Orbán választási vereségét szorgalmazza, és a kijevi rezsimen keresztül megpróbál nehézségeket okozni Magyarország kőolajtermék-ellátásában, hiányt, elégedetlenséget és így tovább kiváltva. Tehát ez nem az ő döntése volt

 – fogalmazott.

Azarov hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték Kijev általi blokkolásának teljes története az Európai Bizottság kezdeményezésére indult, és állítása szerint kizárólag az a célja, hogy megakadályozza Orbán győzelmét.

Tatárföld bejelentette, hogy a csővezeték valamennyi javítási munkálata befejeződött, és készen állnak a szállítás újraindítására. Nehéz megmondani, hogy most mire fog hivatkozni a kijevi rezsim, ezt majd meglátjuk

 – tette hozzá.

Magyarország és Szlovákia az Európai Unió álláspontjától eltérően nem mondott le a kedvező árú orosz energiaszállításokról. Ukrajna ugyanakkor blokkolta a területén áthaladó Barátság kőolajvezetéket, amelyet ezekhez a szállításokhoz használtak.

