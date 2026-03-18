Orbán Viktort nagy küzdelem várja Brüsszelben, egyszerre lesz szükség hideg fejre és oroszlánszívre + videó

Dunaújvárosban hatalmas tömeg gyűlt össze, és legalább kétszer annyian voltak, mint a Tisza rendezvényén – mondta Orbán Viktor miniszerelnök új videójában, útban a dunaújvárosi fórumról a brüsszeli csúcsra.

A kormányfő úgy fogalmazott: mindenhol legalább kétszer annyian vannak, és a küzdelem kezd elbillenni. Hozzátette, hogy

a háború közeledtével a saját oldaluk támogatói is előjöttek, és ez a választás közeledtével is érezhető.

Orbán Viktor kiemelte: mindez lelkileg is feltölti az embert, és erőt ad a következő csatához. Szerinte

másnap olyan küzdelem vár rá Brüsszelben, ahol egyszerre lesz szükség hideg fejre és oroszlánszívre.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ehhez a dunaújvárosi támogatás adta meg számára a hátországot, ennél nagyobb segítséget nem is kaphatott volna, és ezért hálás a dunaújvárosiaknak.